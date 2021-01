Ibrahimovic discute com Lukaku em clássico italiano: ‘Vá fazer sua m… de vudu’; veja o vídeo

O clássico entre Inter de Milão e Milan, pelas quartas de final da Copa da Itália, foi muito disputado dentro das quarto linhas. Mas uma discussão chamou a atenção. Principais estrelas das duas equipes, Lukaku e Ibrahimovic tiveram bate-boca acalorado no fim do primeiro tempo.

Briga entre Lukaku e Ibrahimovic (Foto: Reprodução / DAZN)

Tudo começou após uma falta a favor da Inter de Milão, onde Lukaku foi tirar satisfação com os defensores do Milan. Ibrahimovic não gostou da atitude, e entrou no meio da briga. Os dois atacantes discutiram bastante e o camisa 11 rubro-negro falou sobre um episódio envolvendo a saída do belga do Everton.

– Vá fazer sua m… de vudu, seu idiota – disse Ibrahimovic em alusão à saída de Lukaku do Everton. Na ocasião, Farhad Moshiri, presidente dos Toffees, disse que o belga deixou o clube inglês após sua mãe receber uma mensagem de vudu. O jogador, entretanto, nega e prometeu processar o mandatário.

Após o apito final da primeira etapa, os dois jogadores continuaram discutindo, e Lukaku foi tirar satisfação com Ibrahimovic. Segundo a emissora italiana “RAI”, o belga ainda chamou Ibra para a briga no vestiário.

– Vai se f…, tu e a tua mulher. Quer falar sobre a minha mãe? – disse Lukaku, em inglês, antes de completar:

– Vamos lá para dentro (vestiário). Vamos. Seu filho da p… – completou o camisa 9, xingando Ibrahimovic em francês.