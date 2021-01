Ibrahimovic dispara frase racista, provoca ira em Lukaku e gera discussão no clássico

Nesta terça (26), Inter de Milão e Milan se enfrentaram pelas quartas de final da Copa da Itália. Dentro de campo, muita emoção até o fim, virada no último lance e classificação dos comandados de Antonio Conte para a semifinal do torneio. No entanto, a partida marcou mais um episódio de racismo.

Durante a primeira etapa, Lukaku e Ibrahimovic, dois dos principais jogadores das duas equipes, discutiram firme e quase foram às vias de fato. A situação não piorou porque os companheiros e até o árbitro ajudaram a separar. Por conta dos jogos sem público devido à pandemia, os microfones do San Siro captaram o que teria dito Ibra para provocar a ira no belga.

O atacante sueco, no momento da discussão, teria se referido à ancestralidade africana de Lukaku: ‘Vai fazer sua m**** de vodu, vai fazer sua m**** de vodu! Seu idiota’, teria dito Ibrahimovic.

O fato também remete a um episódio envolvendo a mãe de Romelu Lukaku. Quando trocou o Everton pelo Chelsea, o atacante recebeu o conselho para fazer a transferência de sua mãe, que se consultou com um vidente vodu.

Lukaku, da Inter de Milão, e Ibrahimovic, do Milan, discutindo em partida válida pela Copa da Itália Getty Images

A confusão, que aconteceu ao final da primeira etapa, se estendeu após o apito. No caminho aos vestiários, Lukaku tentou ir atrás de Ibra novamente. Em inglês, disparou: ‘Você quer falar da minha mãe? Quer falar da minha mãe?’, e depois emendou em francês: ‘Filho da p***’.

Na segunda etapa, Ibrahimovic recebeu o segundo amarelo após falta em Kolarov e foi expulso. Lukaku marcou o gol do empate e viu Eriksen virar no último minuto. Com a classificação, a Inter avançou às semifinais da competição e irá enfrentar o vencedor de Spal e Juventus.