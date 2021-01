Ibrahimovic marca duas vezes, Milan vence o Cagliari e recupera a liderança do Campeonato Italiano

Buscando retormar a liderança do Campeonato Italiano, o Milan enfrentou o Cagliari, fora de casa, pela 18ª rodada. Com dois gols de Ibrahimovic, os comandados por Stefano Pioli venceram e voltaram ao primeiro lugar.

Com a vitória, o clube rubro-negro recuperou a liderança da competição. Os Rossoneros tem 43 pontos, contra 40 da Inter de Milão.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Logo aos cinco minutos, o Milan abriu o placar. O sueco foi lançado por Díaz, travou e foi atropelado por Lykogiannis. Na cobrança, Ibra deslocou o goleiro e marcou o primeiro.

O Milan tinha as ações da partida. Aos 24, Calabria arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Cragno a fazer ótima defesa.

Aos 36, quase o segundo. Kessié recebe, mas é desarmado. Na sobra, Calabria pega de primeira e a bola vai na trave.

Ibrahimovic comemorando gol marcado pelo Milan contra o Cagliari em partida válida pelo Campeonato Italiano Getty Images

Segundo tempo

Se o primeiro tempo começou com gol no início, o segundo também. Logo aos seis minutos, Calabria lançou Ibra, que bateu de canhota no canto de Cragno. O bandeira chegou a invalidar o gol. No entanto, após auxílio do VAR, o gol foi confirmado.

Aos 17, a primeira grande chegada do Cagliari no jogo. João Pedro lançou para Simeone. O atacante, filho do treinador do Atlético de Madrid, saiu cara a cara com Donnarumma, que fechou o ângulo e evitou o gol dos mandantes.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Ibrahimovic quase chegou ao hat-trick. O sueco recebeu de Hauge, mas, a finalização foi defendida por Cragno.

Uma situação curiosa chamou atenção no segundo tempo. Saelemaekers teve a proeza de entrar aos 20 minutos, tomar o primeiro amarelo aos 22 e o segundo aos 28. Ao todo, oito minutos em campo e uma expulsão. Nem tempo de suar teve.

Depois da expulsão, o Cagliari passou a pressionar. Aos 37, Nainggolan cruzou da direita, Cerri cabeceou e Donnarumma fez excelente defesa. Três minutos depois, após cobrança de falta, Ceppitelli cabeceou e a bola saiu com perigo pela linha de funda.

Cagliari 0 x 2 Milan

GOLS: Ibrahimovic (2x) (Milan)

CAGLIARI: Cragno; Zappa (Pavoletti), Ceppitelli, Godin e Lykogiannis; Marín, Nainggolan, Duncan (Oliva), João Pedro e Pereiro (Sottil); Simeone (Cerri). Técnico: Eusebio di Francesco

MILAN: Donnarumma; Calabria, Kjaer (Kalulu), Romagnoli e Dalot; Tonali (Meite), Kessié, Castillejo, Brahim Díaz (Conti) e Hauge (Saelemaekers); Ibrahimovic. Técnico: Stefano Pioli

Ibrahimovic marcou nos últimos 7 jogos diante do Cagliari

Ibrahimovic tem 12 gols em 8 jogos na Série A

Ibrahimovic marcou em 9 dos seus últimos 10 jogos pela Série A

Classificação

Cagliari: 17º lugar, com 18 pontos

Milan: 1º lugar, com 43 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a se enfrentar nos próximos dias:

Domingo, 24/01, às 11h* – Genoa x Cagliari

Sábado, 23/01, às 14h* – Milan x Atalanta

*horário de Brasília