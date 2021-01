Ibrahimovic se recupera antes do previsto e volta a ser relacionado pelo Milan

O Milan recebe o Torino neste sábado com uma novidade entre os relacionados. O atacante Zlatan Ibrahimovic se recuperou de uma lesão na coxa esquerda antes do previsto e está à disposição do técnico Stefano Pioli.

A contusão do camisa 11 ocorreu no dia 22 de novembro, quando os rossoneros venceram o Napoli por 3 a 1. A princípio, o atleta só voltaria no dia 18 de janeiro, mas o período no departamento médico foi mais rápido do que o esperado.

A tendência, no entanto, é que Ibra fique no banco de reservas enquanto não recupera a forma física ideal.

O duelo entre Milan e Torino é válido pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. O time de Stefano Pioli lidera a competição com 37 pontos.