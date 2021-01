Idade Média: 5 filmes que retratam o período

A Idade Média foi um período da história da humanidade compreendido entre os séculos V e XV.

Ele começou com a queda do Império Romano do Ocidente e o fim que ocorreu pela tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453.

Trata-se de um assunto sempre abordado em provas de vestibulares e Enem. Por isso, selecionamos uma lista com filmes que abordam o período.

Além disso, estudar por meio de obras do cinema é uma maneira mais leve e alternativa de preparar-se para as avaliações, acompanhe!

Dicas de filmes que retratam períodos da Idade Média

Veja abaixo dicas de filmes que retratam períodos da Idade Média:

O Incrível Exército de Brancaleone

O filme retrata de maneira bem humorada os costumes da cavalaria medieval. Tem como personagem principal Brancaleone, um cavaleiro atrapalhado que lidera um pequeno exército de mortos de fome.

Eles saem pela Europa à procura de um feudo, que julgam ter direito. No entanto, o grupo se depara com diversas intempéries como a peste negra, bruxas e os bárbaros.

O Nome da Rosa

O filme traz um grande retrato da Idade Média, por meio de um monge franciscano que investiga diversos assassinatos que ocorreram em um mosteiro italiano.

Por conta disso, acontece uma guerra ideológica entre franciscanos e dominicanos, ao mesmo tempo o monge começa a desvendar diversos mistérios.

Irmão Sol, Irmão Lua

O filme mostra a trajetória de São Francisco de Assis, filho de ricos comerciantes e que possuía uma vida estável e sem grandes preocupações.

No entanto, a guerra e doenças chegam onde ele vive, e por isso ele sofre profundas transformações. Diante disso, ele resolve dedicar sua vida à Deus.

Entretanto, ele só chega ao ápice religioso, quando vai até Roma para uma audiência com o Papa Inocêncio III.

Genghis-Khan

O filme conta a história do líder dos mongóis Genghis Khan, que era considerado o “Príncipe dos Conquistadores” que acabou se rebelando em sua juventude.

Ao receber diversas ameaças de um rival, o líder dos mongóis começa a lutar contra perseguições e forma um enorme exército que conquistou praticamente todo o Oriente.