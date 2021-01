Idade Moderna: Filmes que retratam o período

A Idade Moderna aconteceu entre os séculos XV e XVIII. Trata-se de um período marcado por intensas mudanças e transformações.

O mundo passou por verdadeiras revoluções, mudando diversos aspectos nas áreas econômica, científica, social e religiosa, atingindo profundamente os costumes ocidentais.

Em síntese, a Idade Moderna abrangeu acontecimentos importantes como a consolidação do capitalismo, as grandes navegações, exploração da natureza, entre outros fatores.

Dicas de filmes que abordam acontecimentos da Idade Moderna

Agonia e Êxtase

O filme conta como o Papa Júlio II, conta com o artista renascentista Michelangelo para pintar a Capela Sistina. No entanto, o pintor se nega a fazer logo no primeiro momento.

Contudo, ele acaba forçado pelo religioso a fazê-lo. A partir daí, começam diversos conflitos ideológicos entre o Papa e Michelangelo durante o desenvolvimento da pintura.

Elizabeth

O filme conta a história da rainha Elizabeth Tudor que assumiu a Inglaterra em 1558 em uma época perigosa de diversos conflitos religiosos entre católicos e protestantes.

O país encontrava-se falido, com um exército pobre e repleto de inimigos, inclusive dentro da corte, deixando a rainha cautelosa em cada passo que ela precisava dar.

Em um início de governo perdido, Elizabeth consegue melhorar ao longo do tempo, e começa a se rodear com pessoas de confiança como o secretário Sir Francis Walsingham.

Danton – O Processo de Revolução

A obra busca demonstrar a ascensão e queda de Danton que havia se tornado um dos líderes do movimento revolucionário.

Quando ele retorna à Paris em 1794, ele percebe que o Comitê de segurança começa o processo de execuções em massa.

O povo francês que passava por uma grande crise política, econômica e humanitária, agora vive sob o medo e o terror de serem acusados de ir contra o governo.

O líder iluminista logo percebe que os ideais do começo do movimento se perderam com a igualdade, fraternidade e liberdade, dando lugar a um clima hostil e de extremo terror.

Dessa maneira, Danton volta seus esforços contra outro líder do movimento, Robespierre, no entanto perde a batalha e acaba morto.

Lutero

O filme retrata outro ponto importante da Idade Moderna a vida de Martim Lutero que acreditava ter recebido um chamado divino.

Desse modo, acaba se juntando ao monastério, no entanto fica atordoado com as práticas adotadas pela Igreja naquela época.

Dessa maneira, ele prega em uma igreja suas 95 teses, e por isso passa a ser perseguido. Ademais, a Igreja pressionava-o para que ele se redimisse publicamente, no entanto Lutero se recusa a negar suas teses.

O clima torna-se tenso e insustentável, Lutero foge e começa uma verdadeira batalha para provar que suas teses estão certas.

