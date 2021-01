Ídolo do Atlético-MG, Victor completa 38 anos nesta quinta-feira

Considerado por muitos como o maior ídolo da história do Atlético-MG, o goleiro Victor completa 38 anos nesta quinta-feira, 21 de janeiro. O arqueiro está no clube há 8 anos e meio e foi um dos principais responsáveis pelos títulos inéditos da Copa do Brasil e da Libertadores.

Ao todo já são 423 jogos com a camisa do Galo, e uma incrível marca de 20 pênaltis defendidos. Um deles, a histórica defesa com os pés contra o Tijuana, na Libertadores de 2013. Para o goleiro e para a torcida atleticana, considerada como a mais importante da carreira. O Atlético não deixou a data passar em branco e homenageou o ídolo nas redes sociais.

🙏🏾😇 Você já deu parabéns para São Victor hoje? 🎉 Feliz aniversário, @victor1! 👏🏾 Saúde, paz e ainda mais conquistas e vitórias com o manto alvinegro! Aqui é #Galo! 👊🏾 👇🏾 Deixe sua mensagem, Massa! pic.twitter.com/zSLEdSoCUH — Atlético 😷 (@Atletico) January 21, 2021

Antes da passagem vitoriosa pelo clube mineiro, Victor defendeu o Grêmio, onde chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, feito que repetiu depois quando vestia a camisa alvinegra. Além do Tricolor Gaúcho, passou pelo Paulista de Jundiaí e fez parte do elenco histórico que conquistou a Copa do Brasil.