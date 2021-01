Ídolo do Coritiba, Cléber Arado morre aos 47 anos, vítima da COVID-19

A luta contra a COVID-19 fez mais uma vítima no mundo do futebol neste sábado (02). Após 34 dias internado na UTI do Hospital de Reabilitação de Curitiba, Cleber Arado, ex-jogador do Coritiba, não resistiu às complicações da doença e morreu. O ex-atacante tinha 47 anos.

Revelado pelo América-SP, Arado passou na carreira por Portuguesa, Guarani, Mogi Mirim, além de equipes do futebol japonês e mexicano.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Sua grande passagem pelos gramados, no entanto, aconteceu com a camisa do Coxa, que defendeu entre 1997 e 2000, fazendo parte da campanha que levou ao clube a encerrar um jejum de uma década ao conquistar o título do Campeonato Paranaense de 1999.

O ex-jogador encerrou a carreira em 2006, jogando pelo Rio Preto, equipe da cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, onde Arado nasceu.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Veja abaixo a nota emitida pelo Coritiba:

O Coritiba Foot Ball Club lamenta, com imenso pesar, o falecimento do ídolo coxa-branca, Cléber Arado, ocorrido na manhã deste sábado (02). Vítima da Covid-19, Cleber esteve internado na UTI por 34 dias e infelizmente não resistiu.

Cléber Arado nasceu em São José do Rio Preto, em São Paulo, em 11 de outubro de 1972, foi revelado pelo América, e fez história no Coritiba no final dos anos 90. Cleber fez 85 jogos com a camisa alviverde e marcou 45 gols para a torcida coxa-branca vibrar. Foi campeão paranaense 1999, quando fez um golaço de voleio, histórico, contra o Paraná Clube, na primeira partida da final do campeonato.

O Conselho Administrativo do Coritiba, em nome da nação coxa-branca, presta aqui sua homenagem a familiares e amigos, com toda solidariedade. O clube alviverde decreta luto oficial por três dias, com bandeira a meio mastro e fará um minuto de silêncio no jogo do próximo dia 6 de janeiro, contra o Goiás, no Couto Pereira.