Ídolo do Palmeiras, Marcos comemora título da Libertadores nas redes sociais: “No topo de novo!”

O Palmeiras conquistou o bicampeonato da Libertadores da América neste sábado após vencer o Santos por 1 a 0. Ídolo da equipe alviverde e presente na primeira conquista do clube, em 1999, o ex-goleiro Marcos festejou o título do Verdão nas redes sociais.

“Secou? Se danou! É campeão”, disse Marcos em vídeo publicado no Instagram.

Em seguida, o ex-jogador também publicou um segundo vídeo de homenagem ao clube, com imagens da trajetória alviverde na competição, da torcida e com a legenda: “No topo de novo! As nossas promessas valem a pena… agora a gente só precisa cumprir todas, né?”.