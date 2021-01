Ídolo do Palmeiras, Marcos congratula Cássio por 500 partidas pelo Corinthians

Ao entrar em campo contra o Bahia, nesta quinta-feira, na Arena Fonte Nova, o goleiro Cássio completará 500 jogos com a camisa do Corinthians. Grandes arqueiros do futebol mundial, como Manuel Neuer, Iker Casillas e Gianluigi Buffon, parabenizaram o camisa 12 do Timão pela marca. Quem também lembrou atleta alvinegro foi Marcos, ídolo do Palmeiras.

No Instagram, o ex-goleiro deixou a rivalidade do lado e afirmou que Cássio está entre os maiores jogadores da história do clube do Parque São Jorge. O comentário foi feito em postagem de Ronaldo Giovanelli, ex-jogador que também marcou época debaixo das traves do Corinthians.

“Parabéns ao Cássio, um dos maiores da história do Corinthians”, escreveu Marcos. Em resposta, Ronaldo afirmou que palmeirense “também é um monstro sagrado”.



Marcos parabenizou Cássio através do Instagram (Foto: Reprodução)

A partida entre Corinthians e Bahia é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a nona colocação, com 45 pontos, e briga por um lugar no G-6 da competição. O Tricolor baiano, por outro lado, está na 17ª posição, com 32 pontos, e quer deixar a zona de rebaixamento.