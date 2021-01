ídolo do São Paulo cutuca rivais para reclamar de vexame

Nesta quarta-feira (20), o São Paulo sofreu um duro golpe no Campeonato Brasileiro. Além de perder por 5 a 1 para o Internacional, o Tricolor ainda viu o Colorado roubar a liderança da competição.

Depois da partida, alguns ídolos do clube paulista se manifestaram nas redes sociais. Um deles foi o ex-meia Souza, tricampeão Brasileiro, da Conmebol Libertadores e do Mundial de Clubes pelo São Paulo.

Em seu Instagram, Souza ironizou a derrota por 5 a 1 para o Internacional e aproveitou para alfinetar o Corinthians. Em seu story, o ex-jogador postou: ‘Tamo parecendo o Corinthians‘, em alusão à recente goleada sofrida pelo Timão para o Palmeiras.

Sobrou também para o Verdão. Em outra oportunidade, Souza escreveu: ‘tendo que escutar quem não tem mundial tirando onda’, citando a conquista da Copa Rio de 1951 do Palestra. O Palmeiras considera o torneio como Mundial, mas é costumeiramente ironizado por rivais justamente por não ter Mundial.

Aloísio corre com Souza para comemorar gol do São Paulo contra o Boca Juniors Daniel Kfouri / Getty Images



Com a derrota, o São Paulo caiu para segunda posição na tabela de classificação do Brasileirão, com 56 pontos. Agora, o novo líder do campeonato é o Internacional, com 57.

Na próxima rodada, os comandados por Fernando Diniz enfrentam o Coritiba, no Morumbi, às 19h.