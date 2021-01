Ídolo do United revela insulto de estrela que ajudou a transformar Cristiano Ronaldo em melhor do mundo

No meio do futebol, além de todo talento, Cristiano Ronaldo é notadamente conhecido por conta de sua dedicação e esforço. E um estalo para o português começar a se dedicar cada vez mais aos treinamentos, de acordo com Rio Ferdinand, foi após uma chamada que tomou no Manchester United.

Em entrevista ao BT Sport, o ex-zagueiro dos Red Evils revelou que, após um xingamento que ouviu de Van Nistelrooy, o craque português sentiu a chamada e passou a querer superar seus próprios limites.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Ele fazia muitas fintas e malabarismos com a bola no treino, gostava de se mostrar. Até era chamado atenção, mas uma vez – até foi bom para ele, embora na altura não tenha gostado – o Ruud van Nistelrooy o avisou. O Ruud era a estrela do United na altura, o homem dos gols. Estava à espera de um cruzamento que nunca mais saía e gritou: ‘Ele devia estar no circo, não aqui no campo!’. Ronaldo ficou zangado. Tinha 18 ou 19 anos – uns teriam ficado desanimados, outros teriam continuado a fazer o mesmo, mas ele percebeu que o Ruud talvez tivesse razão e a partir daí focou-se: números, estatísticas, gols. O que poderia fazer dele o melhor do mundo?”, disse Ferdinand.

Ferdinand ainda contou sobre uma brincadeira que tirava o português do sério. Os companheiros de United colocavam outros camisas 7 que passaram pelo clube acima de CR7, o que deixava o craque furioso.

Cristiano com a taça da Champions League de 2008 Getty Images

“Costumávamos brincar com ele, dizíamos ‘você não é o verdadeiro camisa 7, Best e Beckham estão na sua frente’. E dava para ver como ele ficava pensando em como superá-los”, disse o inglês.

Por fim, Ferdinand destacou como Cristiano Ronaldo era obcecado nos treinamentos em dar o melhor e evoluir. Prova disso foi o ex-zagueiro afirmar que o craque deixou de ser um garoto para se transformar em um homem.



1 Relacionado

“Tive a sorte de o ver passar de rapaz a homem e como ele se modificou nos treinos. Acabou fixado em ganhar um treino ou marcar o último gol do treinamento”.

Ao todo, Cristiano Ronaldo passou seis temporadas vestindo a camisa do Manchester United antes de rumar ao Real Madrid. Atualmente na Juventus, CR7 conquistou cinco vezes o prêmio de melhor jogador do mundo.