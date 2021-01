Igor Rabello comenta sobre chances perdidas e projeta jogo difícil contra o Vasco

O zagueiro Igor Rabello comentou sobre a dificuldade que o Atlético-MG teve para matar a partida contra o Grêmio, no empate da última quarta-feira. Além disso, reconheceu que o jogo contra o Vasco será difícil, citando a capacidade do Vanderlei Luxemburgo em motivar os atletas.



Igor Rabello lamenta chances perdidas contra o Grêmio (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

“Foi importante não perder nesses últimos jogos, tivemos partidas difíceis. O Grêmio na Arena é complicado, é um time de muita qualidade…Infelizmente tomamos o gol no final e deixamos de matar o jogo. Perdemos a chance de selar nossa vitória. Seguimos trabalhando com muita dedicação pra conquistar nosso objetivo”, disse o zagueiro em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira.

“Não tem jogo fácil no Brasileirão, sabemos disso. Todo jogo é difícil, seja com o Grêmio ou quem está na parte de baixo brigando por sobrevivência. O Luxemburgo motiva muito sua equipe e vai fazer de tudo para que o Vasco saia dessa situação”, finalizou.

O Galo enfrentará o Vasco no sábado, às 19 horas. A equipe se encontra na quarta colocação, com 54 pontos, cinco a menos que o líder Internacional, mas com um jogo a menos.