Imes de Catanduva SP divulgou novo Processo seletivo para Professor

Edital publicado. No Estado de São Paulo, o Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva (Imes) divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas temporária para professores.

De acordo com o edital, as oportunidades são para professores das áreas de: odontologia (1 vaga) e ciências contábeis (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 32,75 a R$ 43,31, conforme quantidade de horas- aulas ministradas.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 5 de fevereiro de 2021, presencialmente, na Secretaria do Campus do Imes Catanduva, situada na Avenida Daniel Dalto, Rodovia Washington Luiz km 382, no horário das 14h às 18h. O valor da inscrição está fixado em R$ 200,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com prova didática (caráter classificatório e eliminatório) e prova de títulos. As avaliações serão realizadas em data provável no dia 19 de fevereiro de 2021 a partir das 15h.

Informações do concurso