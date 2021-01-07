<img alt="TR – Ceará x Internacional" src="/files/article1x3/files/crop/uploads/2021/01/07/5ff751f487b08.r_1610056746753.114-0-723-353.jpeg" style="display: inline;">
Fonte: https://www.lance.com.br/
<img alt="TR – Ceará x Internacional" src="/files/article1x3/files/crop/uploads/2021/01/07/5ff751f487b08.r_1610056746753.114-0-723-353.jpeg" style="display: inline;">
<img alt="TR – Ceará x Internacional" src="/files/article1x3/files/crop/uploads/2021/01/07/5ff751f487b08.r_1610056746753.114-0-723-353.jpeg" style="display: inline;">