Implacável! Ceará aplica goleada sobre o Goiás e retorna à zona da Sul-Americana

Usando do que tem de melhor em estratégia de jogo com contra-ataques rápidos e precisos, o Ceará ignorou o fato de atuar fora de casa e goleou com autoridade por 4 a 0 o Goiás atuando na cidade de Goiânia. O placar deixou a equipe dirigida por Guto Ferreira em nono lugar com 42 pontos, enquanto os goianos permanecem na zona da degola, com 26, na 19ª posição.

SE UM NÃO MARCOU…

O início de jogo do Goiás foi bem superior ao seu adversário, principalmente no volume de jogo implementado onde o Esmeraldino chegou a abrir a contagem quando Ariel Cabral acertou um lindo chute de fora da área. Mas, com o toque na mão de Heron, a arbitragem anulou o tento dos anfitriões.

E, se até então o Vozão simplesmente não tinha dado as caras para levar algum incômodo a meta de Tadeu, bastou um erro de passe no trabalho de posse dos goianos para Vina dar passe rápido e acionar Lima. Avançando com um corte seco na marcação, o camisa 45 bateu e contou com um desvio na zaga para balançar as redes.

CERTEIRO

​

De novo com Vina sendo o ator de criação do Vozão, a equipe de Guto Ferreira deixou sua vantagem no Centro-Oeste brasileiro ainda mais confortável. Dominando no lado direito do ataque, a bola cruzada com perfeição pelo meia-atacante foi direto na cabeça de Fernando Sobral que testou com força, sem chance de intervenção para Tadeu.

Israel Simonton/Ceará SC

E VEM MAIS!

Mal a etapa complementar havia começado e, na primeira investida do Ceará, Cléber invadiu a grande área após passe novamente dado por Vina e foi derrubado por Heron, penalidade marcada. Na hora de bater, Vina bateu com força, no meio do gol, e fez o terceiro do Alvinegro de Porangabuçu para ampliar a dianteira do time nordestino.

Diante da fragilidade do Goiás em conseguir se recompor defensivamente, as transições ofensivas do Vozão eram arma irresistível onde, em nova jogada de contra-ataque, foi a vez de Lima retribuir a “gentileza” para Vina do tento que abriu o marcador na Serrinha. Em passe maravilhoso, o camisa 29 bateu de primeira, cruzado, para fazer um imponente 4 a 0.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 x 4 CEARÁ – 31ª RODADA DO BRASILEIRÃO

Estádio: Serrinha, em Goiânia (GO)

Data e horário: 21 de janeiro de 2021, às 19h

Árbitro: Heber Roberto Lopes (CBF-SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (FIFA-SC) e Henrique Neu Ribeiro (CBF-SC)

Gramado: Bom

Cartões amarelos: Chico (GOI)

​

GOLS: Lima (17’/1°T) (0-1), Fernando Sobral (46’/2°T) (0-2), Vina (6′ e 17’/2°T) (0-4)

​

GOIÁS (Técnico: Glauber Ramos)

Tadeu; Shaylon, David Duarte, Chico (Taylon, aos 12’/2°T), Heron e Jefferson; Miguel Figueira (Pedro, aos 26’/2°T) Ariel Cabral e Daniel Oliveira; Fernandão (Douglas Baggio, aos 39’/2°T) e Vinicius (Índio, aos 26’/2°T).

CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)



Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Alyson (Kelvyn, aos 38’/2°T); Fabinho (Pedro Naressi, aos 31’/2°T), Fernando Sobral, Vina, Lima e Léo Chú (Saulo Mineiro, aos 23’/2°T); Cléber (Felipe Vizeu, aos 30’/2°T).