Imposto de Renda: contestação a partir desta quinta

Omissão de rendimentos de titulares e dependentes declarados: 46%;

Deduções de despesas médicas: 26%;

Divergências entre o IRRF informado na declaração e o informado em DIRF: 21%;

Deduções do imposto devido, recebimento de rendimentos acumulados e divergência de informação sobre pagamento de carnê-leão ou imposto complementar: 7%.

Como contestar o Imposto de Renda de 2020?

A solicitação de contestação do Imposto de Renda de 2020 poderá ser feita diretamente pelo sistema e-Defesa.

Primeiramente será necessário preencher um formulário. A Receita disponibiliza alegações comuns para cada infração. Depois disso, o sistema poderá indicar quais os documentos necessários para seguir com a contestação.

Com a impugnação gerada, o contribuinte terá que entrar no e-CAC. No portal deverá abrir um Dossiê Digital de Atendimento (DDA) do tipo Impugnação de Notificação de Lançamento Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Inserindo para isso a defesa e os documentos necessários.

Neste ano, a defesa poderá ser apresentada de forma totalmente online, sem a necessidade de comparecimento presencial.

Mais informações sobre a contestação e impugnação podem ser obtidas no portal do governo federal.

O que é o Imposto de Renda?

O Imposto de Renda é um tributo federal e como o próprio nome diz é cobrado através da “renda”. Ou seja, o geverno tributa o valor que você ganha e cobra uma porcentagem anual dos seus rendimentos.

A porgentagem cobrada pode variar de acordo com o seu ganho anual.

Para cobrar este tributo, o governo obriga que todos declarem seus bens e seus ganhos. Você também pode declarar despesas médicas e de faculdade.