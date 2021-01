Incêndio atinge cabine de rádio da Arena Castelão antes de final da Série D

A manhã deste sábado (30) em Fortaleza começou com um susto após chamas tomarem conta de uma parte da Arena Castelão. De acordo com informações dos Corpo de Bombeiros, que enviaram seis guarnições para conter o incidente, o incêndio teria se iniciado em uma das cabines de rádio do estádio.

Até este momento, não há informações sobre o que gerou o incêndio. Não houve feridos.

“Tinha pessoas que trabalhavam lá no local. Quando começou o fogo, eles tentaram apagar, mas não foi possível. Quando os bombeiros chegaram, tiraram eles de lá”, afirmou o tenente Dutra, do Corpo de Bombeiros Militar (CMB), ao jornal O Povo.

O local está definido pela CBF como palco do primeiro jogo entre Floresta e Mirassol, pela final da Série D. Ainda não há definição se haverá mudança na sede da partida, marcada para às 16h deste sábado.

Inaugurada em 1973, a Arena Castelão foi reformada e reaberta em janeiro de 2013, ano em que foi uma das sedes da Copa das Confederações.

Incêndio atinge a Arena Castelão, em Fortaleza Reprodução/Twitter

Foi também um dos palcos em 2014 da Copa do Mundo no Brasil. O estádio é usado por Ceará e Fortaleza para os jogos na Série A do Brasileirão.

Incêndio atingiu área de cabines de rádio e camarotes na Arena Castelão Reprodução/Twitter

Mais informações em instantes