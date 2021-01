Incêndio, parto e balada: O que acontece no final de Malhação

Exibida desde abril do ano passado, a reprise de Malhação – Viva a Diferença chega ao fim na próxima sexta-feira (22) com um incêndio no Cora Coralina, o parto das filhas gêmeas de Dóris (Ana Flavia Cavalcanti) e a última balada das “garotas do vagão”, as Five. Saiba mais sobre o que acontece no final da novela teen da Globo.

No penúltimo episódio, que irá ao ar na quinta (21), Malu (Daniela Galli) inventará mais notícias falsas sobre a escola pública com a ajuda de K2 (Carol Macedo), que vai tirar fotos tendenciosas da feira de cultura. A má repercussão do vídeo manipulado com discurso de ódio fará com que o Cora seja depredado, e vândalos tentarão incendiar a instituição.

Dóris estará com Keyla (Gabriela Medvedovski) na diretoria durante o ataque, enquanto Tina (Ana Hikari), Lica (Manoela Aliperti), Ellen (Heslaine Vieira) e Benê (Daphne Bozaski) vão divagar sobre o que fazer a respeito das fake news na casa de Josefina (Aline Fanju).

A filha da zeladora tentará chamar a diretora da escola para impedir Ellen de cometer um crime cibernético, mas a pianista acabará flagrando homens encapuzados jogando gasolina nas dependências da escola. Para piorar, uma tempestade começará a cair na mesma hora.

No mesmo capítulo, Aldo (Claudio Jaborandy) se desculpará com Tato (Matheus Abreu) por tudo de ruim que fez com o filho por causa do alcoolismo e agradecerá pelo herdeiro nunca ter desistido dele, mesmo quando ele não merecia. E Clara (Isabella Scherer) se revoltará com a mãe por inventar mentiras tão baixas.

Dóris entra em trabalho de parto no Cora

Último capítulo

Já no desfecho de Viva a Diferença, as meninas ficarão presas dentro da escola, e Dóris acabará entrando em trabalho de parto. As adolescentes serão obrigadas a ajudar a mulher de Bóris (Mouhamed Harfouch), assim como começaram a temporada, quando se uniram para Keyla dar à luz Tonico (Danilo Castro Rodrigues) no meio do metrô.

Com a chegada da polícia e de bombeiros, o incêndio será controlado no Cora, e as Five denunciarão Malu, que será humilhada em praça pública, com chuva de ovos e xingamentos. A vilã também se dará mal quando MB (Vinicius Wester) avisar a ex-inspetora e Edgar (Marcello Antony) que os novos sócios majoritários do colégio grupo serão Marta (Malu Galli) e Luis (Angelo Antonio).

Edgar, inclusive, será maltratado por Lica, que dirá ter vergonha do pai. O vilão interpretado por Marcello Antony também receberá um soco de Bóris, que assumirá a direção do Grupo.

Um pouco recuperada da leucemia, Mitsuko (Lina Agifu) irá até a casa de Anderson (Juan Paiva) na Brasilândia para se desculpar por tudo de ruim que já fez a ele e sua família. A médica, antes racista, se redimirá pelos erros com o genro, que foi seu doador de plaquetas, mobiliando um apartamento inteiro para que ele more com Tina, sua parceira de trabalho na produtora musical.

Benê conseguirá estudar música com Guto (Bruno Gadiol), e o casal terminará Viva a Diferença morando junto em uma kombi e depois em Campinas (no interior de São Paulo). Já Keyla ficará com Tato, trabalhando como costureira e fazendo cursinho pré-vestibular.

Ellen vai propor um relacionamento à distância com Jota (Hall Mendes), já que ela vai morar e estudar nos Estados Unidos. Lica assumirá de vez seu namoro com Samantha (Giovanna Grigio), com quem viajará pelo Brasil. Tudo acabará em uma grande balada das Five no galpão.

Paulo Silvestrini e Cao Hamburguer no Emmy

O que aconteceu depois

A 25ª temporada de Malhação, pela primeira vez ambientada em São Paulo, foi concebida por Cao Hamburger (diretor de Castelo Rá-Tim-Bum e de filmes como O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias) e dirigida por Paulo Silvestrini. Em 2019, a temporada venceu o Emmy Kids Internacional, principal premiação da TV mundial –excluindo os Estados Unidos.

“Esse prêmio só confirma a coisa mais valiosa que o Brasil tem, que é a diversidade do seu povo, de sua cultura e como a gente tem que celebrar essas difefenças: de cultura, de orientação sexual, de corpo, de ideias. A gente tem que conviver em paz”, comemorou Hamburger em entrevista à Globo na época.

Malhação – Viva a Diferença superou produções da Alemanha, Austrália e Canadá para trazer o prêmio para o Brasil. Foi a quarta indicação de Malhação ao Emmy Kids. A produção da Globo também foi premiada em Cannes, na França, na categoria séries.

As protagonistas de Viva a Diferença em As Five

As Five

O sucesso de Viva a Diferença foi tanto que a produção ganhou uma série spin-off no Globoplay: As Five, que mostra as melhores amigas se reencontrando cinco anos após o fim do ensino médio e de tudo o que aconteceu em Malhação. Na trama, Benê, Ellen, Keyla, Lica e Tina agora têm que lidar com a vida adulta.

A primeira temporada, que começa com o velório de Mitsuko, tem dez episódios, e o último capítulo foi disponibilizado no serviço de streaming da Globo em 13 de janeiro. A segunda leva de histórias está em produção, mas sem previsão de estreia.

Além de acompanhar as notícias de As Five aqui no site, inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em outras novelas e séries.