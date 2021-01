Independente congratula São Paulo e crítica atual momento, mas nega ordem para ataque

Faltando exatos 91 minutos para o encerramento do dia que marca os 91 anos do São Paulo, a Torcida Independente, umas das principais do clube, utilizou as suas redes sociais para parabenizar a instituição. Por meio de uma nota oficial, o grupo criticou a diretoria e afirmou que é uma “lástima comemorar tanta tradição e glória em meio aos piores da história”.

“A Torcida Independente, por essa manifestação oficial, congratula a INSTITUIÇÃO que por ela vivemos, não os homens, alguns ratos, que dela se apoderaram. Que nela treinam e jogam. Uma lástima comemorar tanta tradição e glória, em meio aos piores da história. Dirigentes, conselheiros, que envergonham e revoltam. Não só a nossa entidade, mas quase 20 milhões de são-paulinos. A maior dívida de todos os tempos, gerada por deploráveis canalhas. A maior fila de títulos, ocasionada pela culpa de todos, salvo sempre, algumas exceções. As maiores humilhações e vexames. Nossa torcida tem o São Paulo no sangue. Na alma. No coração tricolor. E não aceita mais patifaria”, escreveram.

Ainda no comunicado, a Independente deixou claro que não tem relação com o ataque feito ao ônibus do São Paulo no último sábado, antes do jogo contra o Coritiba, pelo Brasileirão. Ninguém ficou ferido, e a Polícia Militar prendeu 14 pessoas.

“Tudo já foi feito em apoio. Nada foi recebido em troca. Anos e anos, os mesmos sacrifícios. Para nenhum reconhecimento, em forma de raça, atitude, hombridade. Mais uma vez, um protesto ocorreu. Não partiu de nossa diretora a orientação. Mas a investigação está em curso. Nada tememos. Celulares da diretoria apreendidos, junto dos envolvidos no episódio. Cada um responde por si. Para ciência da torcida do SPFC: a investigação da promotoria de SP está em curso, levará um mês na busca de qualquer prova da diretoria de nossa entidade, envolvida no episódio do ônibus oficial, sob pena de exclusão de 5 anos, em todos os estádios do Brasil. Neste período de investigação estamos suspensos. Reafirmamos, nada tememos. O irônico de sempre. A mesma torcida que condena, é aquela que exige que façamos”, acrescentaram.

Por fim, a organizada reiterou que nunca abandonará o São Paulo, mas que não haverá apoio enquanto “não provarem que merecem”.

“A nossa caminhada nunca vai abandonar o São Paulo. Pode esquecer quem nos quer longe. Não existe mais SPFC, sem Torcida Independente. Os últimos 48 anos tem provas e provas dessa verdade. Em qualquer imagem, foto, vídeo, estamos lá, aos olhos do torcedor, do Brasil e do mundo. Porque nós representamos o São Paulo. Não esses vagabundos que se tornam milionários as custas do nosso time, sem honrar a camisa. Não vão ter apoio, enquanto não provarem que merecem. É uma vergonha esse time, ser o que representa esses 91 anos. Merecíamos muito mais. Somos muito mais. Cobraremos muito mais. Podem ter certeza”, finalizaram.