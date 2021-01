Independiente vive cenário ‘dramático’ nos bastidores enquanto negocia volta de Benítez ao Vasco; entenda!

O cenário não é pouco animador no maior campeão da Conmebol Libertadores. Eternizado no futebol sul-americano com o Rey de Copas, por conta dos seus sete títulos na principal competição de clubes do continente, o Independiente vive uma grave crise institucional neste início de 2021. Ao mesmo tempo, o clube argentino também é bastante comentado no futebol brasileiro por conta da negociação envolvendo o meia Martín Benítez e o Vasco.

Antes irredutível à possibilidade de prorrogar o contrato de empréstimo do jogador de 26 anos ao clube carioca, o Independiente mudou de postura e agora já aceita estender a permanência de Benítez – que inclusive já voltou a Argentina – até o fim de fevereiro em São Januário. Nos bastidores, porém, a equipe de Avellaneda não está em bons lençóis.

Na última segunda-feira (4), o clube argentino anunciou a saída de Jorge Burruchaga, herói da final da Copa do Mundo de 1986 para a seleção argentina, e que há nove meses vinha desempenhando o papel de manager do Independiente. Junto dele, Jorge Damiani, diretor de futebol do time, pediu licença do cargo até o fim do ano.

Ao todo, oito dirigentes entre 25 deixaram o clube, transformando negativamente o cenário do Independiente nos bastidores. Para piorar, o campeão da Copa Sul-Americana 2017, que encantou a América com um time que venceu o Flamengo em pleno Maracanã na final, também tem problemas financeiros.

Apesar de ter vendido muito bem alguns dos seus principais jogadores, a exemplo de Nicolás Tagliafico e Maximiliano Meza, o clube argentino gastou – e muito mal – o dinheiro que recebeu nessas negociações. Por conta disso, não vem conseguindo honrar os seus compromissos com reforços posteriormente contratados.

Ou seja, neste momento, toda – e qualquer – quantia que entre nos cofres do clube ajudará a equipe a tentar equilibrar as suas contas e, mais uma vez, colocá-las em dia.

Enquanto isso, o Independiente é comandado por Hugo Moyano, presidente, e Pablo Moyano, seu filho, que atualmente ocupa o cargo de vice-presidente, mas divide a função com a de líder do sindicato dos trabalhadores da Argentina, deixando o clube argentino em ‘segundo plano’. Yoyo Maldonado também atua na linha de frente, como secretário geral.

Lucas Pusineri, técnico da equipe, também vive na corda bamba. Após ter acordo pela renovação do seu contrato por mais um ano apalavrado, o treinador de 44 anos já não sabe se permanecerá no Libertadores de América. Após a derrota em casa por 4 a 3 para o Arsenal de Sarandí (veja os gols no vídeo acima), no último domingo (3), o Independiente foi eliminado na 2ª fase do Campeonato Argentino, já que não tem mais chances de classificação, colocando a sua permanência em xeque.

Quanto à negociação por Benítez, o Independiente tenta chegar a um acordo econômico com o Vasco pela prorrogação do empréstimo do meia. Alexandre Pássaro, diretor executivo do clube carioca, já deixou claro que tentará uma resolução do caso o quanto antes, já que o nome do jogador precisa aparecer no BID da CBF o mais rápido possível para poder atuar pelo Campeonato Brasileiro.