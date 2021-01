Indicada ao Emmy, série Pen15 será exibida pela MTV · .

Indicada ao Emmy de melhor série de comédia em 2020, a sensação dos Estados Unidos Pen15 estará disponível em mais um canal para o público brasileiro. A MTV anunciou que exibirá a primeira temporada da atração a partir deste domingo (24), às 17h40.

A produção foi uma das mais elogiadas pelos críticos no ano passado e sagrou-se vencedora do Critics Choice Awards 2020 na categoria de melhor série de comédia. Os próximos episódios serão exibidos no canal da TV paga semanalmente aos domingos, sempre às 17h40.

Na trama, atrizes Anna Konkle e Maya Erskine interpretam versões jovens de si mesmas e convivendo com verdadeiros adolescentes. A história é situada nos anos 2000, com as protagonistas “revivendo” suas experiências na sétima série do colégio.

Pen15 é uma produção original do serviço de streaming Hulu, da Disney, e foi escrita por Maya Erskine, Anna Konkle e Sam Zvibleman. A segunda temporada começou a ser exibida nos EUA em setembro de 2020, mas foi interrompida devido à pandemia da Covid-19.

No Brasil, a série também está disponível no catálogo do Paramount+, que pode ser acessado através do Prime Channels, no Amazon Prime Video.

Confira abaixo o trailer (sem legendas) da primeira temporada de Pen15: