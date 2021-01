Índice de casos de Dengue aumenta no verão

Em meio às preocupações contra a Covid-19, algumas manifestações virais acabaram sendo subestimadas, como é o caso da Dengue no Brasil.

A doença, que matou mais de 500 brasileiros em 2020, segundo dados do Governo Federal, teve suas ações de controle preteridas pela população e até por alguns órgãos de saúde.

Só em 2020, foram registrados mais de 900 mil casos de Dengue em todo o país, ainda de acordo com Ministério da Saúde.

Neste período de maior incidência de chuva e calor intenso, condições favoráveis para a proliferação do mosquito, os cuidados devem ser redobrados, a fim de evitar mais esta crise de ordem epidemiológica no país.

Ações de Combate à Dengue

Apesar de cada estado e município desenvolverem ações específicas no combate e controle da Dengue, vale destacar, que a contribuição da população é extremamente importante na prevenção.

Entre as principais ações, os especialistas de Saúde Epidemiológica, alertam sobre os cuidados com a limpeza do quintal, calhas e caixas d’águas, além dos pratos de vasos de plantas, que devem ser preenchidos com areia regularmente.

O principal meio de ação contra a propagação do mosquito Aedes Aegypti é eliminar o foco de água parada, portanto, todo cuidado neste período de chuvas intensas, ainda é pouco.

Já os órgãos públicos devem redobrar as ações de limpeza urbana, coleta de entulhos, inclusive, ações de conscientização para com a comunidade.

Sintomas da Dengue

A situação de Pandemia, sem dúvidas, foi um agravante no atendimento dos pacientes com suspeita de Dengue. Isto porque, entre as recomendações dos órgãos de saúde, está a procura por atendimento em casos urgentes e emergentes, a fim de evitar aglomerações nestes locais, e logo, uma possível contaminação com o vírus da Covid.

Diante disto, muitos indivíduos ignoraram os sintomas ou evitaram o atendimento com receio da Pandemia, gerando consequências graves e até casos de morte por Dengue no país.

Entre os principais sintomas da Dengue, vale a pena buscar atendimento médico aos sinais de:

Febre alta

Dor de cabeça

Dor atrás dos olhos

Dor nas articulações

erupções cutâneas

fraqueza

náusea e vômitos

Dengue X Covid-19

Apesar da Pandemia da Covid-19 merecer toda a atenção nos cuidados da população e ações preventivas dos governos e órgãos públicos, vale ressaltar, que a Dengue também deve ter o controle reforçado neste momento.

Pacientes com dengue acabam tendo o sistema imunológico impactado, o que gera mais chances de sentir sinais de agravamento da Covid, caso também se contamine com o vírus.

Além disso, muitos pacientes vêm confundindo os sintomas da dengue com a Covid, visto que ambas as doenças são sinalizadas pela febre, dor de cabeça e dor no corpo. Apesar disso, um dos grandes diferenciais entre os sintomas, é que a Covid-19 apresenta maior índice de complicações respiratórias, como por exemplo, tosse seca, falta de ar, alteração do olfato e paladar.

Diante disto, o mais indicado é buscar o apoio de um profissional da saúde para garantir um diagnóstico exato; e independe da doença, seja ela Dengue ou Covid, seguir o tratamento indicado pelo médico.