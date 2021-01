Atual campeão japonês, o Kawasaki Frontale já começou 2021 avassalador. Logo no primeiro dia de 2021, o time do técnico Toru Oniki venceu o Gamba Osaka por 1 a 0 e conquistou o título da Copa do Imperador, em partida disputada no Estádio Nacional de Japão, em Tóquio.

Com o gol anotado pelo jovem Kaoru Mitoma, sensação da última edição da J.League, o futebol brasileiro conta com seus primeiros campeões do ano, na competição que tradicionalmente é disputada na virada anual do calendário: o zagueiro Jesiel e o atacante Leandro Damião.

Ambos foram titulares na partida. O centroavante ex-Internacional, Flamengo e Santos, que chegou ao quarto título pelo Kawasaki Frontale (já tinha faturado a Copa da Liga, a Supercopa e a J.League), ainda participou do lance do gol de Mitoma.

“Começar o ano com um título já é indício de que teremos uma excelente temporada pela frente. Fico muito contente em comemorar mais um título aqui com meus companheiros de equipe. Isso mostra que o trabalho está sendo bem feito e é resultado de muito empenho e dedicação de todos”, disse o atacante.

Destaque no futebol japonês, o Kawasaki Frontale conquistou pela primeira vez a taça da Copa do Imperador. Após a mudança no calendário do futebol no país pela pandemia da COVID-19, o time entrou nas semifinais da competição, assim como o Gamba Osaka, atual vice-campeão da J.League.