Indireta ao técnico? Ex-Barcelona leva ‘dura’ na Inter e responde nas redes sociais

A Inter de Milão goleou o Crotone na manhã do último domingo (03), e se manteve na caça ao rival Milan na briga pela liderança do Campeonato Italiano. Mas mesmo com o 6 a 2 dentro do Giuseppe Meazza, o ambiente ficou estranho após o apito final. Ao menos para Arturo Vidal.

De volta ao time titular após ficar apenas entre os reservas contra Spezia e Verona, o chileno acabou substituído ainda no intervalo da partida, quando o placar marcava 2 a 2.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O gol de empate dos visitantes, inclusive, nasceu de um pênalti cometido pelo jogador, e que foi convertido por Golemic. A atuação de Vidal foi alvo de duras críticas por parte de Antonio Conte, treinador da Internazionale.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“O Vidal tem de baixar a cabeça e trabalhar. Ninguém tem um lugar garantido aqui e ele pode fazer muito melhor. Falta consistência e acho que já percebeu que vai ter que trabalhar mais”, disparou o treinador após a partida.

Em sua conta no Instagram, o chileno fez uma postagem que foi entendida na mídia italiana como uma espécie de resposta às declarações de Conte. “A calma é a virtude do forte”, escreveu Vidal.