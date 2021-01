inédito como treinador, Cuca já foi carrasco do Boca Juniors como jogador; relembre

Buscando seu segundo título da Conmebol Libertadores como treinador, o técnico Cuca terá, sob o comando do Santos, o Boca Juniors nesta quarta-feira (19h15), na Bombonera pela primeira partida das semfinais do torneio continental.

Esse será o primeiro confronto de Cuca contra o Boca Juniors na carreira como treinador. No entanto, na época como jogador, quando defendia o Grêmio, o ex-meia já foi carrasco do clube argentino.

O duelo entre Boca x Santos, dois dos maiores clubes do planeta, terá transmissão ao vivo e exclusiva do FOX Sports e acompanhamento em tempo real com vídeos no ESPN.com.br.

Em 1988, quando defendia o Grêmio, Cuca estava presente no elenco que eliminou o Boca Juniors na primeira fase da Supercopa da Libertadores, que recebia os campeões do torneio continental.

Logo de cara, os gaúchos, campeões em 1983, encararam os xeneizes, vencedores em 1977 e 1978. A primeira partida, disputada na Argentina, terminou com a vitória dos mandantes por 1 a 0, gol do atacante Comas.

Na volta, disputada no Estádio Olímpico, o Grêmio abriu o placar com o atacante Lima, logo aos quatro minutos. A igualdade de placares entre as partidas estava levando a decisão para as penalidades.

Foi aí que brilhou a estrela de Cuca. Aos 38 minutos da primeira etapa, o ex-meia marcou e deu a classificação para o Grêmio. No entanto, na fase seguinte, o Tricolor foi eliminado pelo River Plate.