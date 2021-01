Inep divulga prazo para candidatos com covid pedirem reaplicação de provas do Enem 2020

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou hoje o período de solicitação da reaplicação de provas para os participantes diagnosticados com a covid-19 na véspera ou no primeiro dia de prova. Desse modo, segundo o Inep, os estudantes poderão apresentar laudos médicos que comprovem o quadro de saúde entre os dias 25 e 29 deste mês.

A orientação do Inep é de que os estudantes com sintomas da covid-19 não compareçam aos locais de prova. A aplicação das provas do Enem 2020 teve início neste domingo (17) e segue no próximo dia 24 de janeiro.

Os pedidos de reaplicação das provas devem ser feitos por meio da Página do Participante, no site do Enem, e valem para outras doenças infectocontagiosas previstas no edital do Enem 2020. Os resultados das solicitações ficarão disponíveis também na Página do Participante. Desse modo, os inscritos que tiverem a solicitação aprovada poderão realizar as provas nos dias 23 e 24 de fevereiro, mesma data prevista para o Enem PPL.

Como pedir a reaplicação da provas

Ainda de acordo com o Inep, o candidato deve inserir, no momento da solicitação, um documento legível que comprove a doença. Nesse sentido, o documento deve conter, entre outros dados:

o nome completo do participante;

o código da Classificação Internacional de Doença (CID 10);

a assinatura de médico responsável e o número do CRM.

Além disso, o documento deve estar em formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2 MB. O Inep recebeu as primeiras solicitações entre os dias 11 e 16 de janeiro. Desse modo, os candidatos que apresentaram os sintomas da doença após essa data, devem enviar o pedido com documento comprobatório a partir do dia 25.

