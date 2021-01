‘Ingrato’, ‘mascaradinho’: Tchê Tchê e Diniz discutem durante o jogo

O São Paulo perdeu por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino e uma cena chamou a atenção durante o jogo. Enquanto o Tricolor já perdia por três gols de diferença, a transmissão captou uma bronca do técnico Fernando Diniz em Tchê Tchê.

– Seu ingrato do c…, seu perninha do c…, seu mascaradinho. Vai se f… – gritou o treinador são-paulino. O volante havia comentado com treinador que os companheiros estavam reclamando com ele em algumas jogadas.

No entanto, o volante foi o autor do primeiro gol são-paulino, ainda na primeira etapa. Porém, ele foi expulso na segunda etapa após agredir Cuello e comprometeu a equipe, que já estava perdendo por 4 a 1. Carneiro ainda descontou no final.

