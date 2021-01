Início da vacinação no Brasil é transmitido ao vivo na TV e provoca comoção · .

Após a aprovação de uso emergencial de duas vacinas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a imunização contra a Covid-19 começou neste domingo (17). A primeira vacinada foi Mônica Calazans, enfermeira do hospital Emílio Ribas, que recebeu uma dose da Coronavac. O momento tão esperado foi transmitido por canais de notícias, como CNN Brasil e GloboNews, além da TV Cultura, e causou comoção entre os brasileiros.

Famosos e anônimos comemoraram a vitória da ciência contra o negacionismo. “Mônica, obrigado por tudo. Nós tomaremos as vacinas também por vocês”, escreveu o ator Bruno Gagliasso no Twitter. Ele trocou a foto de perfil por uma imagem da enfermeira.

Mônica Calazans tem 54 anos, mora em Itaquera, na zona leste de São Paulo, e atua na linha de frente no hospital Emílio Ribas, referência no tratamento de Covid-19 no país. No fim de 2020, ela recebeu o prêmio Notáveis CNN por sua luta contra o coronavírus.

“Viva a ciência! Viva a vacina! A primeira dose da Coronavac acaba de ser aplicada em São Paulo na Mônica Calazans, enfermeira que trabalha na linha de frente do combate à pandemia!”, comemorou André Trigueiro, comentarista e âncora da Globo.

“Mônica, que emoção. Sua linda! Parabéns pela sua garra, por nunca ter desistido e por ser quem é”, exaltou Chris Flores. “Vacina aprovada! Viva a ciência e o esforço de todos os profissionais envolvidos nesse processo!”, comemorou Mônica Martelli.

“Mônica Calazans é o sorriso da nossa esperança e do nosso agradecimento a todos profissionais que estão na linha de frente. Obrigada ao Butantan e a todos os nossos cientistas”, agradeceu a atriz Leandra Leal.

❤️❤️❤️❤️ lindo! Monica, obrigado por tudo! Nós tomaremos as vacinas também por vcs https://t.co/ZNFZIM45A9

Viva a ciência! Viva a vacina! A 1ª dose da Coronavac acaba de ser aplicada em São Paulo na Monica Calazans, enfermeira que trabalha na linha de frente do combate à pandemia em Itaquera! #VacinaParaTodospic.twitter.com/H7stv5ARi6

Mônica 💜 que emoção sua linda! Parabéns pela sua garra, por nunca ter desistido e por ser quem é 👏🏼👏🏼👏🏼🙏🏼 #VemVacina#VacinaJapic.twitter.com/OsNzpsYw4j

Mônica Calazans é o sorriso da nossa esperança e do nosso agradecimento a todos profissionais que estão na linha de frente. Obrigada ao @butantanoficial e a todos os nossos cientistas. #VivaACiência#VemVacina 💉❤️https://t.co/asLznNby3Wpic.twitter.com/eAxMmlf337

A enfermeira Mônica Calazans .

Primeira Brasileira a ser VACINADA com a VACINA CORONAVAC no Brasil

Grande dia @jdoriajrpic.twitter.com/MJSuaH8RB8

VACINA APROVADA!!!!

Viva a ciência e o esforço de todos os profissionais envolvidos nesse processo! 💉❤️

PS: a vacina é no braço, mas vale quebrar tudo pra comemorar! pic.twitter.com/TzDDibiH5n

