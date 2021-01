Inscrições para programa de estágio da Vedacit terminam amanhã (12)

A Vedacit, especializada em soluções para construção civil, oferece vagas de estágio para estudantes do ensino superior em diversas áreas. Há 84 anos no mercado, a empresa é conhecida por desenvolver soluções inovadoras com qualidade e alta tecnologia.

Com oportunidades para Salvador (BA) e São Paulo (SP), onde está localizada a sede da empresa, o programa de estágio visa contratar jovens estudantes para as áreas de Comunicação Interna, Comercial B2B, Infraestrutura/ TI e Qualidade.

De acordo com o site da empresa, o programa tem duração de 18 meses. Nesse período, os estagiários participarão de treinamentos e serão acompanhados por um mentor, além de profissionais da área de Recursos Humanos. Feedbacks e conversas sobre carreira também fazem parte do programa, que prevê, ainda, o desenvolvimento de um projeto de alta relevância para o negócio e encontros bimestrais com outros estagiários para troca de experiências e conhecimentos.

Além de uma bolsa-auxílio compatível com o mercado, os jovens terão assistência médica, seguro de vida e vale-transporte. A previsão é de que os contratados comecem a trabalhar na empresa em 15 de fevereiro, com uma jornada de 6 horas diárias (30 horas semanais).

Como se candidatar a uma das vagas

Podem participar estudantes com graduação prevista para dezembro de 2022 nos cursos de Administração de Empresas, Engenharia Civil, Arquitetura, Relações Públicas, Jornalismo, Publicidade, Química, Ciências da Computação e áreas relacionadas. É necessário ter disponibilidade para 30 horas semanais (seis por dia) de estágio.

O processo seletivo para o programa de estágio da Vedacit é realizado em parceria com a Wall Jobs, uma empresa especializada em vagas de estágio e trainee. Os interessados a uma das vagas disponíveis para São Paulo devem cadastrar seu currículo no site https://www.walljobs.com.br/vagas/programa-de-estagio-vedacit-2021-sao-paulo-sp. Já os jovens que desejam atuar em Salvador pode se inscrever diretamente em https://www.walljobs.com.br/vagas/programa-de-estagio-vedacit-2021-salvador-ba-salvador-ba.

Os candidatos podem realizar as inscrições até amanhã, 12 de janeiro.

