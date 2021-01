Inscrições para Programa Nova Geração PwC 2021 estão abertas

Se você é universitário ou acabou de concluir seu curso de graduação, saiba que a PwC está com as inscrições abertas para seu programa de trainee 2021. A empresa, que é considerada uma das maiores do mundo nas áreas de auditoria e consultoria, oferece vagas em diferentes áreas, com foco em Advisory.

O programa, denominado Nova Geração da PwC Brasil, tem entre os seus principais objetivos o desenvolvimento de jovens estudantes e a formação de profissionais para atuação nas áreas de Tecnologia, Segurança Cibernética, Proteção de Dados, Delivering Deals Values (DDV) & Deals Strategy, Consultoria de Negócios, Assessoria em transações, Forensics, Serviços de due diligence, entre outros.

As vagas são para Campinas (SP), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). No entanto, como parte dos benefícios oferecidos pela empresa, a flexibilidade para trabalho remoto permite que o profissional trabalhe de onde estiver.

Além disso, os trainees receberão vale refeição, vale alimentação, vale transporte, assistência médica, seguro de vida, previdência privada e Gympass. No programa estão inclusos, também, parcerias de incentivo à educação e Programa de Apoio Pessoal (PAP).

Inscrições e áreas

Para participar do processo seletivo, é necessário ser estudante ou recém formado nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Economia, Estatística, TI, Engenharias diversas e Psicologia. A empresa exige, ainda, que os interessados tenham inglês a partir do avançado e disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais. Assim, caso esteja cursando a universidade em período diurno, é preciso ter a possibilidade de alterar o horário de estudo para a noite.

As inscrições se encerram no próximo dia 11 de janeiro e podem ser realizadas diretamente no site do programa. O processo de seleção será dividido em etapas, que compreendem a avaliação dos currículos, assessments e entrevistas. A previsão é que os selecionados iniciem na empresa em março de 2021.

Fique ligado nas novidades do Notícias Concursos e confira as vagas de emprego, trainees e estágios disponíveis em todo o país.