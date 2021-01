INSS altera contribuições de fevereiro; veja quanto você vai pagar

Após o novo reajuste do teto dos benefícios do INSS, de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57, as faixas de contribuição dos empregados formais, domésticos e trabalhadores avulsos foram alteradas.

Com o reajuste de 5,45% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), o empregado que ganha menos contribuirá com um valor menor para o INSS, e quem ganha mais, vai contribuir com um valor maior.

Os novos valores serão recolhidos apenas em fevereiro, pois são referentes aos salários de janeiro. Os recolhimentos referentes aos salários de dezembro de 2020 e efetuados em janeiro de 2021 ainda seguem a última tabela.

Com a Reforma da Previdência, as taxas passaram a ser progressivas, ou seja, são cobradas apenas sobre a parcela do salário que se enquadrar em cada faixa, o que faz com que o percentual descontado do total dos ganhos seja reduzido.

Novas faixas de cálculo da contribuição

7,5% para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.100)

9% para quem ganha entre R$ 1.100,01 e 2.203,48

12% para quem ganha entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22

14% para quem ganha entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57

INSS já começou com os pagamentos

Nada menos que 23,3 milhões de aposentados, pensionistas e titulares de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem o benefício de um salário mínimo poderão começar a sacar o benefício a partir desta segunda-feira, 25 de janeiro. O novo salário mínimo vigente no país tem o valor de R$ 1.100, em frente aos R$ 1.045 pago no ano passado.

Os primeiros pagamentos do benefício acontecem para quem tem o cartão com o final de dígito 1. Nos casos em que os beneficiários recebem o piso nacional, o valor é liberado para um grupo por dia. Veja abaixo o calendário com a data de cada grupo.

Grupo 1 – 25 de janeiro

Grupo 2 – 26 de janeiro

Grupo 3 – 27 de janeiro

Grupo 4 – 28 de janeiro

Grupo 5 – 29 de janeiro

Grupo 6 – 01 de fevereiro

Grupo 7 – 02 de fevereiro

Grupo 8 – 03 de fevereiro

Grupo 9 – 04 de fevereiro

Grupo 0 – 05 de fevereiro

Aos 11,7 milhões de segurados do INSS que recebem mais que o salário mínimo, os pagamentos começam a ser feitos a partir da primeira semana de fevereiro. O valor foi corrigido em 5,45% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no ano passado.

No caso desses beneficiários, o INSS faz o pagamento a dois grupos por dia. O cronograma também é feito de acordo com o último dígito do cartão de pagamento, antes do traço. Veja o cronograma abaixo.