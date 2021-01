INSS começa pagamentos de 2021; veja o calendário com datas

Nesta semana, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retomou com o seu calendário regular de pagamentos previdenciários. De acordo com o órgão, o cronograma com datas é valido para quem recebe benefícios de aposentadorias, pensões e auxílios.

A liberação dos recursos estava paralisada por conta do feriado de Ano-Novo. Ou seja, a última liberação havia sido no dia 30 de dezembro, último dia de atendimento da rede bancária.

Na última segunda-feira (04), além de prosseguir com os pagamentos aos segurados de até um salário mínimo, o INSS também começou a liberar os valores para beneficiários quem recebem um valor maior que o piso nacional.

A ordem das autorizações para saques tem como referência o número final do benefício, mas sem considerar o último dígito (após o traço). Veja, a seguir, todas as datas de pagamentos até o final de 2021:

Final 1

Para quem ganha até um salário mínimo

25/1

22/2

25/3

26/4

25/5

24/6

26/7

25/8

24/9

25/10

24/11

23/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

1º/2

1º/3

1º/4

3/5

1º/6

1º/7

2/8

1º/9

1º/10

1º/11

1º/12

3/1/2022

Final 2

Para quem ganha até um salário mínimo

26/1

23/2

26/3

27/4

26/5

25/6

27/7

26/8

27/9

26/10

25/11

27/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

2/2

2/3

5/4

4/5

2/6

2/7

3/8

2/9

4/10

3/11

2/12

4/1/2022

Final 3

Para quem ganha até um salário mínimo

27/1

24/2

29/3

28/4

27/5

28/6

28/7

27/8

28/9

27/10

26/11

28/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

3/2

3/3

6/4

5/5

4/6

5/7

4/8

3/9

5/10

4/11

3/12

5/1/2022

Final 4

Para quem ganha até um salário mínimo

28/1

25/2

30/3

29/4

28/5

29/6

29/7

30/8

27/9

28/10

29/11

29/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

4/2

4/3

7/4

6/5

7/6

6/7

5/8

6/9

6/10

5/11

6/12

6/1/2022

Final 5

Para quem ganha até um salário mínimo

29/1

26/2

31/3

30/4

31/5

30/6

30/7

31/8

30/9

29/10

30/11

30/12

Para quem ganha mais de um salário mínimo

5/2

5/3

8/4

7/5

8/6

7/7

6/8

8/9

7/10

8/11

7/12

7/1/2022

Final 6

Para qualquer valor

1º/2

1º/3

1º/4

3/5

1º/6

1º/7

2/8

1º/9

1º/10

1º/11

1º/12

3/1/2022

Final 7

Para qualquer valor

2/2

2/3

5/4

4/5

2/6

2/7

3/8

2/9

4/10

3/11

2/12

4/1/2022

Final 8

Para qualquer valor

3/2

3/3

6/4

5/5

4/6

5/7

4/8

3/9

5/10

4/11

3/12

5/1/2022

Final 9

Para qualquer valor

4/2

4/3

7/4

6/5

7/6

6/7

5/8

6/9

6/10

5/11

6/12

6/1/2022

Final 0

Para qualquer valor

5/2

5/3

8/4

7/5

8/6

7/7

6/8

8/9

7/10

8/11

7/12

7/1/2022

Benefícios pagos em 2021

É de extrema importância que o beneficiário se atente aos valores de pagamentos neste início de 2021. Em janeiro, o benefício pago é de competência de dezembro de 2020 e, por isso, ainda não estão reajustados. Sendo assim, quem recebe o piso nacional, portanto, terá o valor do salário mínimo do ano passado, de R$ 1.045.

O novo salário mínimo, cujo valor já foi decretado pelo presidente Jair Bolsonaro é de R$ 1.100, devendo ser pago a partir de 25 de janeiro.

O aumento de R$1.045 para R$1.100 corresponde uma correção de 5,26%. No entanto, o percentual ainda não é a taxa de inflação de 2020, que deverá ser revelada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no dia 12 de janeiro.

Caso a pesquisa realizada pelo IBGE aponte uma taxa superior à aplicada ao piso, o governo poderá readequar o valor mínimo dos benefícios, a exemplo do ocorrido no ano passado.