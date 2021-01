INSS: Fraude em benefícios gera prejuízo aos cofres públicos

Recentemente, uma organização criminosa foi descoberta, e com ela, o prejuízo causado. Os criminosos geraram um prejuízo de R$ 3 milhões aos cofres públicos através da concessão de 31 benefícios previdenciários.

Benefícios como a aposentadoria por invalidez e por idade, e amparo social ao portador de deficiência, Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) foram alvos dos criminosos.

A operação Pravum II da Força-Tarefa Previdenciária e Trabalhista, foi a responsável pelo cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão nas cidades goianas de Itajá, Itarumã e Mineiros, além de outros municípios.

Com o objetivo de garantir valores de aposentadorias, os criminosos atuavam especialmente perante o protocolo de ações na Comarca Judiciária de Itajá (GO), por pessoas supostamente inválidas que haviam recebido alta médica.

Durante a investigação, dois médicos que atuavam como assistentes foram considerados suspeitos de envolvimento no crime.

Ao fazer as avaliações judiciais, os laudos devem apontar o estado de miserabilidade do solicitante. No entanto, as análises realizadas apontaram que muitas pessoas trabalhavam e possuíam bens.

As investigações confirmaram o deferimento de 913 aposentadorias por invalidez entre os anos de 2010 a 2018 no município de Itajá, município cuja população é de 4.539 habitantes, segundo balanço feito pelo IBGE em 2019.

