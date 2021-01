INSS: valor máximo vai chegar a R$6.433,57 em 2021; veja quem vai receber

Neste ano, os benefícios pagos pelo INSS com valores acima do salário mínimo serão reajustados em 5,45%, acompanhando o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado em 2020.

Divulgado no dia 12 de janeiro pelo IBGE, o índice mede a inflação para famílias com renda entre um e cinco salários mínimos, sendo ela a referência para a atualização de benefícios pagos pelo INSS.

Com o novo reajuste de 5,45%, o teto dos benefícios previdenciários sobe de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57.

Os beneficiários que começaram a receber benefícios a partir de fevereiro do ano passado terão o reajuste equivalente à inflação acumulada durante a quantidade de meses em que receberam a renda do INSS em 2020.

Ainda, os benefícios pagos no início deste ano são referentes a competência de dezembro de 2020 e, por esse motivo, ainda não serão reajustados. Os beneficiários que recebem o piso somente receberam o valor corrigido a partir de 25 de janeiro. Já os segurados com renda superior ao piso, os pagamentos com o reajuste terão início em 1º de fevereiro.

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho informou que prevê publicar nesta quarta (13) uma portaria com os índices de reajustes dos benefícios do INSS com base no novo INPC de 2020, de acordo com o que estabelece o artigo 41-A da lei 8.213.

Ainda, a portaria apresentará o valor do piso dos benefícios, que será estabelecido conforme o que estiver determinado por decreto do presidente Jair Bolsonaro para o salário mínimo.

Confira abaixo o reajuste na sua renda