Instagram atualiza interface dos Stories em navegadores

Desde o início deste mês de janeiro, o Instagram experimenta um novo layout para a versão de navegador do seu popular modo Stories, desenvolvido para registrar temporariamente acontecimentos do dia a dia. A novidade parece finalmente estar chegando para todos os usuários, que anteriormente estavam sujeitos a utilizar a limitada interface quando acessando a rede social em um desktop.

Atualmente, quando utilizado no navegador ou PC, o modo Stories exibirá seu conteúdo em forma de carrossel, permitindo que o usuário tenha uma prévia do que virá a seguir e selecione a postagem que deseja assistir sem complicações. Em sua versão anterior, o usuário poderia escolher entre assistir todos os segmentos da “história” de um usuário antes de seguir para o próximo ou sair do modo de visualização e alternar para o perfil desejado, novamente.

Nova interface do Stories do Instagram nos navegadores. (Fonte: Instagram, The Verge / Reprodução)Fonte: Instagram

Apesar de tímida, a novidade é muito bem-vinda. A atualização traz um polimento necessário para a interface dos Stories no navegador, defasada há anos quando comparada com a versão principal da rede social. A mudança deve beneficiar principalmente os usuários que estão mais presentes na rede social em seus desktops e notebooks, como aponta o site The Verge.