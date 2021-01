Instagram quer incluir opção para exibir número de curtidas em fotos

O Instagram está trabalhando na exibição opcional no número de curtidas em publicações, aponta o leaker Alessandro Paluzzi no Twitter. Através de capturas de tela, Paluzzi revela uma nova opção para gerenciamento de publicações, incluindo um “revelar contagem de curtidas”, que reabilita a exibição do número para o público.

Já faz quase dois anos que o Instagram passou a ocultar o número de curtidas na rede social. Publicações de qualquer perfil teriam seu número de curtidas restrito somente para si. Na época, a novidade dividiu opiniões na internet, com muitas pessoas incomodadas com a ausência do número em seus próprios perfis, outras concordando com a mudança e abstenções.

#Instagram is working on an option to hide the like count in a post ?? pic.twitter.com/0Bd6Mhc6YB — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 14, 2021

Sem pronunciamentos oficiais, a rede social estaria trabalhando na reexibição opção do número de curtidas em publicações. Incluída em uma nova opção dentro de cada publicação, o usuário poderia reexibir o número para o público, ou até mesmo escondê-lo, a qualquer momento depois de publicada.

Em paralelo, uma nova opção também seria adicionada no menu de “Configurações avançadas”, onde o usuário escolheria se o número de curtidas deve ser exibido por padrão em suas publicações. Ademais, no menu de “Privacidade”, o usuário poderia escolher opções para contagem de curtidas em comentários de publicações, na seção “Posts”, que substitui a atual “Tags”.

Fonte: Alessandro Paluzzi/Reprodução

Não há informações sobre a chegada do recurso chegará em breve, tampouco se chegará para o público. Até o momento, o Instagram continua ocultado o número de curtidas de qualquer publicação da rede social e, se for manter suas justificativas apresentadas há dois anos, o recurso pode não chegar na versão final do app.