Instagram teve aumento de 380% em posts patrocinados em 5 anos

O Instagram tem se tornado uma rede popular para diversas pessoas, especialmente aqueles que fazem uso de publicações patrocinadas. Uma prova disso é que um estudo divulgado na última semana pelo Cuponation revelou que, entre 2016 e 2020, houve um aumento de 385,71% em posts do gênero dentro da rede social.

No início de 2016, o número de mensagens de influenciadores na rede ficava em torno de 1,26 milhão, ao passo que no último ano esse alcance foi feito por meio de 6,12 milhões de mensagens pagas por alguma marca.

Fonte: Cuponation

Observando o gráfico acima, é possível observar uma tendência de crescimento já para este ano. Levando em consideração que essa margem mais que dobrou de 2016 para 2017 (indo de 1,26 para 2,58 milhões) e seguiu aumentando consideravelmente nos períodos seguintes, é de se esperar que para 2021 esse número fique bem acima de 7 milhões de mensagens patrocinadas na rede social.

E você, o que acha da tendência de publicações patrocinadas dentro do Instagram? Compartilhe a sua opinião com os demais leitores no espaço mais abaixo destinado aos comentários.