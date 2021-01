Intel lança versão da sua placa de vídeo Iris Xe para desktops

A Iris Xe, primeira placa gráfica dedicada da Intel, aparecerá em breve no mercado de desktops. A companhia informou que o modelo de GPU será incluído como parte dos sistemas pré-fabricados de computadores de mesa.

Mirando no “mercado de desktop de alto volume e poder”, o chip gráfico traz três saídas de vídeo e suporte a qualidade de imagem 4K HDR. Além disso, ela possui 4 GB de memória e 80 unidades de execução.

Versão da GPU Iris Xe para desktop.Fonte: Intel/Divulgação

No momento, a Intel está enviando as peças da Iris Xe para fabricantes de PCs destinados a pequenas e médias empresas. No entanto, a placa de vídeo também deve chegar para usuários convencionais.

Com o codinome DG1, o modelo é baseado na GPU integrada Tiger Lake e apresenta as mesmas especificações. Contudo, a versão para desktop tem especificações ligeiramente menores do que os processadores lançados anteriormente para notebooks.

Apresentada durante a CES 2020, a Iris Xe é fruto de uma parceria da Intel com outras duas companhias, incluindo a Asus. Desde outubro do ano passado, o chip gráfico passou a fazer parte das configurações de notebooks da Acer, Asus e Dell.

Modelo colorido da placa de vídeo Iris Xe.Fonte: Intel/Divulgação

Placa de vídeo integrada para games

Além da Iris Xe, a Intel anunciou em 2020 que está trabalhando em outro modelo de GPU integrada focada em jogos. Com o codinome Xe-HPG, a placa de vídeo “gamer” deve ter suporte a ray tracing e memória GDDR6.

Por enquanto, não foram reveladas mais informações sobre o produto que pode ser um concorrente das tradicionais marcas AMD e Nvidia. Apenas é esperado que ele chegue ao mercado em algum momento deste ano.