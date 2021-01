Intentona Comunista: Entenda para o Enem

A Intentona Comunista foi um movimento de cunho político e militar que aconteceu no Rio Grande do Norte em 1935 visando derrubar o governo do presidente Getúlio Vargas.

A saber, o movimento foi realizado por meio da ANL “Aliança de Libertação Nacional” e do PCB “Partido Comunista Brasileiro” sendo uma revolta popular de esquerda.

O tema Intentona Comunista poderá aparecer em provas de vestibulares de todo país, assim como no Enem. Por isso vale a pena ficar ligado no assunto, acompanhe!

Contexto histórico e causas da Intentona Comunista

Com a criação da ANL “Aliança de Libertação Nacional” que tinham como inspiração frentes populares européias que buscavam frear a ascendência e investidas neonazistas.

A ANL tinha como presidente Luiz Carlos Prestes, além disso a instituição defendia ideais nacionalistas, reunindo diversas áreas da sociedade, transformando-se em um grande movimento.

A saber, mesmo que de forma ilegal o PCB acabou virando uma importante organização de esquerda no Brasil. Além do mais, no mês de julho de 1935 a ANL foi considerada ilegal.

Entretanto, ela organizou de forma intensa os preparativos para um movimento armado que buscava derrubar o então presidente Getúlio Vargas da presidência e a instalação de um regime comunista liderado por Luiz Carlos Prestes.

Vale ressaltar que a Intentona Comunista, além de tirar o presidente, buscava instaurar um regime comunista aliado a URSS “União Soviética”, além disso, buscava realizar transformações sociais no país, de acordo com o modelo comunista.

Consequências

O primeiro motim ocorreu em 23 de novembro de 1935, na cidade de Natal no Rio Grande do Norte.

Já no dia seguinte, foi a vez do levante acontecer na cidade de Recife em Pernambuco. Além disso, no dia 27 de novembro no Rio de Janeiro.

No entanto, a Intentona Comunista não teve apoio em massa dos trabalhadores e ficou restrito às três cidades. No entanto, a rebelião acabou cessando rapidamente, por conta da enorme repressão.

Ademais, por conta do seu fracasso, ela acabou no fundo dando mais poder às mãos do presidente Getúlio Vargas.

Por fim, vale dizer que a Intentona Comunista também ficou conhecida como “Revolta Vermelha de 35”, “Levante Comunista” e “Revolta Comunista de 35”.

