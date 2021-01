Inter abre vantagem, leva empate, mas se recupera, faz 4 a 2 no Fortaleza e fica a um ponto do líder São Paulo

Buscando diminuir a diferença para o líder São Paulo para um ponto, o Internacional encarou o Fortaleza neste domingo (17), no Beira-Rio. Em um jogo com muitos gols, o Colorado abriu 2 a 0 e chegou a levar o empate. Mas, se recuperou, fez 4 a 2 e, agora, está na cola no Tricolor.

Com a vitória, os comandados por Abel Braga chegaram aos 56 pontos e estão na 2ª colocação, Já o clube cearense está em 16º, com 32.

O Internacional começou a partida a todo vapor. Com nove minutos de jogo, já havia construído a vantagem de 2 a 0. Aos três, Yuri Alberto recebeu cruzamento de Praxedes e cabeceou para a defesa de Felipe Alves. No entanto, a bola sobrou no pé do atacante, que empurrou para o gol.

Aos nove, o segundo. Após cobrança de falta de Moisés, Rodrigo Dourado subiu e cabeceou no canto do goleiro do Fortaleza.

O time cearense não demorou para diminuir. Aos 13, após o árbitro assinalar pênalti, Wellington Paulista deslocou Marcelo Lomba e recolocou o Fortaleza na partida.

Aos 18, quase Yuri Alberto faz mais um. Em falha de Tinga, que recuou mal para Felipe Alves, o atacante chegou primeiro que o goleiro e mandou pela linha de fundo.

Dez minutos depois, aos 28, Cuesta cobrou falta e acertou o travessão do Fortaleza.

Yuri Alberto comemorando gol do Internacional contra o Fortaleza pelo Brasileirão Ricardo Duarte/SC Internacional

Segundo tempo

O Inter voltou do intervalo querendo pressionar. Logo com um minuto, Yuri Alberto ficou com sobra da trave dentro da área, finalizou e Paulão tirou a bola em cima da linha.

No entanto, o Fortaleza empatou a partida em sua primeira chegada. Aos 10, Romarinho pegou sobra e marcou um golaço para o Leão. Sete minutos depois, quase a virada. David recebeu em profundidade, tirou de Marcelo Lomba e a bola saiu de mansinho pela linha de fundo.

A partida seguiu a todo vapor. Peglow, que havia entrado na segunda etapa, recebeu dentro da área, após linda jogada de Patrick, e completou para o fundo das redes para fazer o terceiro do Colorado.

Não demorou muito para o clube gaúcho ampliar. Em contra-ataque, Praxedes recebeu na esquerda e bateu cruzado. Felipe Alves defendeu e, no rebato, o lateral-esquerdo Carlinhos mandou contra o próprio patrimônio.

Aos 39, o Fortaleza chegou. Mariano Vázquez recebeu e bateu cruzado, à esquerda de Marcelo Lomba.

Jogadores do Internacional comemorando gol contra o Fortaleza pelo Brasileirão Ricardo Duarte/SC Internacional

Internacional 4 x 2 Fortaleza

GOLS: Internacional: Yuri Alberto, Rodrigo Dourado , Peglow e Carlinhos (contra); Fortaleza: Wellington Paulista e Romarinho

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Johnny), Praxedes (Lindoso), Caio Vidal (Peglow), Edenilson e Patrick (Patrick); Yuri Alberto (Abel Hernández). Técnico: Abel Braga

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga (Yuri César), Wanderson, Paulão e Carlinhos; Felipe (Ronald), Juninho, David (Bérgson), Romarinho e Osvaldo (Gabriel Dias); Wellington Paulista (Mariano Vázquez). Técnico: Enderson Moreira

Inter está há 8 jogos invicto

Inter tem o 3º melhor ataque do Brasileirão

Peglow marcou seu 2º gol com a camisa do Inter

Fortaleza levou 4 gols em uma partida pela 1ª vez na temporada

Classificação

– Internacional: 2º lugar, com 56 pontos

– Fortaleza: 16º lugar, com 32 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Brasileirão.

Quarta-feira, 20/01, 21h30*, São Paulo x Internacional

Quinta-feira, 21/01, 19h*, Fortaleza x Santos

*horário de Brasília