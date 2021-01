Inter bate o Ceará, vence a quarta seguida e assume vice-liderança

O Internacional manteve a boa fase com Abel Braga no Campeonato Brasileiro e venceu o Ceará nesta quinta-feira por 2 a 0, em duelo válido pela 28ª rodada da competição, no Castelão.

Quem marcou o primeiro gol colorado foi Caio Vidal, revelação de 20 anos que balançou as redes pela primeira vez em seis jogos como profissional aos 7 minutos do segundo tempo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Aos 31 da etapa final, Yuri Alberto deixou o seu e ampliou o placar para o Internacional.

Com o resultado, o Inter vai aos 50 pontos e assume a vice-liderança do Brasileiro, podendo ainda ser ultrapassado por Atlético-MG (49), Grêmio (48) e Flamengo (49), todos com um jogo a menos.

A equipe de Abel Braga está invicta nos últimos seis jogos no Brasileiro, tendo vencido quatro de forma consecutiva.

Já o Ceará fica nos 36 pontos em 11º lugar.

Ceará 0 x 2 Internacional

GOLS: Caio e Yuri Alberto (INT)

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba (Daniel); Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés; Dourado, Edenilson, Praxedes (Lindoso), Caio (Abel Hernandez), Patrick e Yuri Alberto (Leandro Fernandes) Técnico: Abel Braga

CEARÁ: Ruchard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otavio e Bruno Pacheco; Charles (Lima), Fabinho (Wescley), Fernando Sobral (Naressi) e Vina, Léo Chu; Cléber Técnico: Guto Ferreira

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no final de semana, pelo Brasileiro.

Domingo, 10/01, 18h15*, Inter x Goiás

Domingo, 10/01, 16h*, Flamengo x Ceará

*horário de Brasília