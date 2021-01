Inter cresce no segundo tempo, bate o Ceará e vira vice-líder do Brasileirão

Em rodada onde São Paulo e Flamengo perderam seus jogos e o Atlético-MG teve sua partida adiada, o grande “vencedor” na parte de cima da tabela acabou sendo o Internacional. Diante do Ceará na Arena Castelão, a equipe gaúcha superou uma primeira etapa pouco produtiva para, vencendo por 2 a 0, subir para a vice-liderança da competição com 50 pontos, seis a menos do que o São Paulo.

No caso do Vozão, o resultado deixou a equipe dirigida por Guto Ferreira em 11° lugar com 36 unidades.

Inter conquistou importante resultado fora de casa (Divulgação/Internacional)

CHANCES CLARAS

A posse de bola, em maior parte do tempo, pertencia a equipe gaúcha que tentava sem sucesso transformar esse domínio territorial em produção ofensiva. Porém, os grandes lances da partida na etapa inicial foram formulados pelo ataque do Ceará.

No primeiro deles, Cléber ganhou a disputa de Rodrigo Moledo, limpou a marcação e, pressionado, rolou para Vina bater em gol. O meia-atacante do Vozão bateu bem, na direção do gol com Marcelo Lomba batido, mas não contava que o zagueiro argentino Victor Cuesta salvasse em cima da linha com um corte providencial de cabeça.

Já no segundo e igualmente perigoso, Cleber foi ágil para exercer pressão na saída de bola do Inter, roubou de Marcelo Lomba e, novamente, ajeitou para a chegada de um companheiro que, dessa vez, era Charles. Todavia, na batida do meio-campista, Lomba se recuperou da bola perdida, diminuiu o ângulo e fez uma importante defesa.

INÍCIO EFETIVO

Se no primeiro tempo o Vozão chegou com mais perigo e não soube converter as grandes oportunidades que formulou, o Colorado não correu esse risco pois, logo na sua chegada inicial do tempo complementar, abriu a contagem com o jovem Caio Vidal.

Com Edenílson fazendo o papel de puxar o contra-ataque, o meia do Inter se posicionou bem para receber o passe em velocidade e, na saída de Richard, conseguiu tocar por baixo do arqueiro para abrir a contagem na Arena Castelão.

GANHOU MORAL

O tento notoriamente abalou o aspecto da confiança e organização que o Alvinegro de Porangabussu demonstrava nos primeiros 45 minutos, fazendo com que o Inter tivesse o controle de jogo, agora, com a vantagem no marcador. E, através da entrada de Abel Hernández, se formou uma dupla ofensiva com Yuri Alberto que foi determinante para a obtenção do segundo tento do jogo.

Depois do lançamento onde o centroavante uruguaio desviou bola que veio pelo alto, Yuri ganhou na corrida da zaga do Ceará, levantou a cabeça e tirou do alcance de Richard com a perna esquerda. 2 a 0 Internacional e vitória fundamental assegurada como visitante.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X INTERNACIONAL – 28ª RODADA DO BRASILEIRO

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e horário: 7 de janeiro de 2021, às 19h

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (CBF-MG)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Felipe Alan Castro de Oliveira (CBF-MG)

Árbitro de Vídeo: Adriano Milczvski (CBF-PR)

Gramado: Bom

Cartões amarelos: Samuel Xavier, Charles, Bruno Pacheco, Pedro Naressi, Lima, Wescley (CEA) / Yuri Alberto, Victor Cuesta, Abel Hernández, Edenílson (INT)

Cartões vermelhos:

GOLS: Caio Vidal (7’/1°T) (0-1); Yuri Alberto (31’/2°T)

CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)



Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho (Wescley, aos 31’/2°T), Charles (Lima, aos 11’/2°T), Fernando Sobral (Pedro Naressi, aos 20’/2°T), Vina e Léo Chu; Cléber (Saulo Mineiro, aos 31’/2°T).

INTERNACIONAL (Técnico: Abel Braga)



Marcelo Lomba (Daniel, aos 42’/2°T); Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes (Rodrigo Lindoso, aos 25’/2°T) e Caio Vidal (Abel Hernández, aos 25’/2°T); Yuri Alberto (Leandro Fernández, aos 46’/2°T).