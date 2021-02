Inter de Abel Braga quebra recorde de Flamengo de Jorge Jesus e está a duas vitórias de marca histórica

Neste domingo, o Internacional derrotou o RB Bragantino por 2 a 1 e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. A partida também marcou o recorde de vitórias seguidas na competição desde que a mesma passou a ser disputada no formato de pontos corridos.

A vitória marcou o 9º triunfo colorado de forma consecutiva no Brasileirão. Dessa forma, os comandados por Abel Braga superaram o Flamengo de Jorge Jesus, que conseguiu oito.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Na temporada 2019, em que conquistou o Campeonato Brasileiro, o Flamengo conseguiu vitórias consecutivas entre a 14 e a 21ª rodada. As vítimas foram Grêmio, Vasco, Ceará, Palmeiras, Avaí, Santos, Cruzeiro e Internacional.

O clube gaúcho, além da sequência de nove vitórias seguidas, tem a marca de não ter perdido em 2021. Os triunfos vieram contra Botafogo, ainda em 2020, Palmeiras, Bahia, Ceará, Bahia, Fortaleza, São Paulo, Grêmio e Red Bull Bragantino.

Agora, o Internacional está a uma vitória de igualar o São Paulo de 2002, que venceu 10 seguidas ainda quando o Brasileirão não era disputado por pontos corridos, e a duas de se igualar ao Guarani de 1978.

Com 65 pontos, o clube gaúcho está na primeira posição do Brasileirão, cinco pontos à frente do vice-líder Atlético-MG. A próxima partida do Inter sera na quinta-feira (4), contra o Athletico-PR, às 21h, na Arena da Baixada.