Inter de Milão derrota Milan no clássico e avança para final da Coppa Italia

Milan e Internazionale fizeram o dérbi da cidade nesta terça-feira, jogando no Giuseppe Meazza. Em partida válida pela quartas de final da Coppa Italia, a Nerazzurri venceu por 2 a 1 aproveitando a bola parada e avançou para a próxima fase.

A Dérbi Della Madonnina teve a equipe Rossoneri largando na frente, ainda na primeira etapa. Aos 31 minutos, o artilheiro e centroavante Ibrahimovic recebeu na entrada da área e chutou cruzado para abrir o marcador.

Autor do gol, Ibra recebeu amarelo por discutir com Lukaku no final do primeiro tempo. Logo na volta para a metade final, aos 12 minutos, o sueco recebeu o segundo amarelo e foi expulso de campo.

Com um jogador a mais, a Inter chegou ao empate – também com seu artilheiro e centroavante, Lukaku. O belga aproveito o pênalti assinalado a favor e mandou um foguete e a bola ainda explodiu no travessão do goleiro Tatarusanu antes de entrar e deixar o placar igualado.

A Internazionale virou o clássico no apagar das luzes e mais uma vez na bola parada. Aos 51 minutos, Eriksen cobrou falta com perfeição e deu a vitória para a Nerazzurri.