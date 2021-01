Inter de Milão goleia com hat-trick de Lautaro Martínez e assume liderança provisória do Italiano

A Inter de Milão começou 2021 avassaladora. Neste domingo (03), o time do técnico Antonio Conte goleou o Crotone por 6 a 2 dentro do Estádio Giuseppe Meazza, com uma atuação de gala da dupla Lautaro Martínez e Romelu Lukaku. Com três gols, o argentino deixou o campo com mais um hat-trick. Já o belga, que também marcou, comandou o ataque nerazzurri e sobrou diante dos defensores.

Com a vitória dentro de casa, a Internazionale chega aos 36 pontos em 15 rodadas, e assume provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano, jogando pressão no rival Milan, que entra em campo neste domingo (às 14h, no horário de Brasília) para enfrentar o Benevento.

O placar final da partida, no entanto, não reflete o que aconteceu no primeiro tempo. Mesmo fora de casa, o Crotone chegou a abrir o placar com Zanellato, aos 12. O time do Giuseppe Meazza chegou ao empate com Lautaro Martínez logo depois, e virou no gol contra de Marrone, em jogada decisiva do atacante argentino.

Ainda do fim dos 45 minutos iniciais, o Crotone voltou a deixar o placar em igualdade com Golemic, que bateu pênalti com precisão e fez o 2 a 2.

Na volta para a segunda etapa, no entanto, a Inter de Milão sobrou, principalmente com Romelu Lukaku levando vantagem sobre os zagueiros. O belga marcou um, e viu Lautaro Martínez balançar a rede mais duas vezes para deixar a equipe da casa perto da vitória. Hakimi ainda fez o dele aos 42, dando números finais à partida.

Após a goleada deste domingo, a Inter de Milão volta a campo pela Serie A já nesta quarta-feira (06), quando enfrenta a Sampdoria no Estádio Luigi Ferraris.

Já a equipe do Crotone encara a Roma, no mesmo dia, dentro de casa, no Ezio Scida.