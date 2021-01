Inter de Milão vence a Juventus com show de joia e lei do ex e empata com Milan na liderança

Na tarde deste domingo (17), pela 18° rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebeu a Juventus no estádio Giuseppe Meazza e saiu com a vitória por 2 a 0, graças a gols de Arturo Vidal e Nicolò Barella.

O duelo valia muito para as duas equipes na disputa pela parte de cima da tabela da Serie A. Na briga com o Milan, ponto a ponto, pelo título, a Inter precisava vencer para conseguir ficar, momentaneamente, empatada com os rivais locais.

A Juve, por sua vez, que vive uma temporada diferente depois de anos de domínio e hegemonia no país, necessitava do resultado para conseguir se recolocar na zona de classificação para a Champions League e ultrapassar a Roma.

Os primeiros minutos do duelo, porém, foram marcados pelo foguetório do lado de fora do estádio, que causou uma fumaça dentro do gramado e que chegou a incomodar o árbitro e alguns atletas.

Com poucos minutos, o jogo foi paralisado para que houvesse uma conversa entre os capitães depois que Bonucci sentiu um incômodo em seu olho direito e teve que receber atendimento médico.

Com a bola rolando, a Juve teve dificuldades na criação, mas chegou a abrir o placar aos 10 minutos. Chiesa recebeu perto da pequena área um rebote de Handanovic e cruzou para Cristiano Ronaldo só empurrar para as redes.

O camisa 22, porém, estava em posição irregular e o lance foi anulado pelo bandeirinha, mantendo o marcador zerado.

Mas, dois minutos depois, Barella acertou belo cruzamento para Vidal, que venceu a dividida no alto com Danilo e cabeceou para o fundo das redes. Este foi o primeiro gol do chileno pelo Italiano nesta temporada, justamente contra seu ex-time.

O gol fez com que a Inter crescesse na partida e passasse a ter as melhores chances. Aos 23 minutos, Lukaku chutou forte e cruzado na entrada da área, mas Szczesny salvou. No rebote, Lautaro, livre, chutou por cima do gol.

O argentino ainda perderia outra chance clara. Aos 31, Lukaku brigou depois de belo giro em Chiellini, ganhou dividida e a bola sobrou para o camisa na entrada da área. O chute, porém, saiu pelo canto do goleiro da Velha Senhora.

No segundo tempo, a Inter voltou com o mesmo ímpeto de antes. Já aos 6 minutos, Barella, que deu o passe no primeiro gol, recebeu lançamento livre na área e ampliou na saída do arqueiro adversário.



Aos 14 minutos, a Juventus voltou a criar uma chance de perigo. Cristiano Ronaldo cruzou em escanteio para McKennie, recém-entrado na partida. O camisa 14 cabeceou firme no canto, mas Handanovic encaixou a defesa.

Mas o domínio das ações seguiu com os donos da casa. Aos 26 minutos, em novo contra-ataque, Lukaku lançou, novamente, Lautaro Martínez, que chutou cruzado na entrada da área, mas a bola raspou a trave e foi para fora.

Aos 42, Handanovic foi obrigado a fazer sua primeira grande defesa. Chiesa recebeu na entrada da área e chutou forte no canto direito do esloveno, que espalmou para fora.

A Inter fica empatada com o Milan na liderança do torneio. O time rossonero entra em campo nesta segunda-feira (18), para o duelo, fora de casa, contra o Cagliari. A Juve fica atrás da Roma, que também tropeçou na rodada.

Barella e Lukaku comemoram gol da Inter Claudio Villa – Inter/Inter via Getty Images

Inter de Milão 2 x 0 Juventus

GOLS: Arturo Vidal e Nicolò Barella (Inter de Milão)

INTER DE MILÃO: Handanovic; De Vrij, Bastoni e Skriniar; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (Gagliardini) e Young (Darmian); Lukaku e Lautaro Martínez (Sánchez). Técnico: Antonio Conte

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini e Frabotta (Bernardeschi); Bentancur, Rabiot (McKennie), Chiesa e Ramsey (Kulusevsky); Morata e Cristiano Ronaldo. Técnico Andrea Pirlo