Inter derrota o RB Bragantino, quebra recorde de vitórias nos pontos corridos e mantém vantagem na liderança

O Internacional é mais líder do que nunca. Neste domingo (31), o Colorado encarou o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e segue invicto em 2021. Os comandados por Abel Braga venceram por 2 a 1, conquistaram a 9ª vitória seguida e bateram o recorde nos pontos corridos.

A vitória fez com que o clube gaúcho quebrasse o recorde de triunfos consecutivos. Na última rodada, a equipe colorada já havia igualado os números do Flamengo de 2019 e do Cruzeiro de 2003, que ganharam oito seguidas.

O jogo

A partida começou bastante movimentada. Com 15 minutos, o jogo já estava empatado por 1 a 1.

Aos quatro minutos, o Internacional abriu o placar. Após cobrança de lateral de Rodinei, Patrick finalizou, Cleiton defendeu e a bola foi no travessão. No rebote, o volante emendou uma bicicleta e fez o primeiro.

Aos 12, quase o empate do Bragantino. Claudinho finalizou, a bola desviou em Ytalo e obrigou Lomba a fazer boa defesa. Mas, a igualdade veio aos 14. Após chute de Artur, Helinho ficou com a sobra de Marcelo Lomba e deixou tudo igual.

O RB Bragantino chegou a virar a partida aos 36. No entanto, a arbitragem anulou o gol de Ricardo Ryller porque viu mão do volante no princípio do lance.

Patrick comemorando gol marcado pelo Inter contra o RB Bragantino pelo Brasileirão Ricardo Duarte/SC Internacional

Segundo tempo

A etapa final começou e, logo aos dez minutos, o Internacional teve uma penalidade a seu favor. A arbitragem marcou o pênalti por enxergar toque de mão de Weverton. Na cobrança, Edenilson deslocou Cleiton e recolocou o Colorado em vantagem.

Com as mudanças, o RB Bragantino começou a pressionar o Internacional a partir dos 30 minutos. No entanto, a pressão não conseguia se transformar em chances claras.

Aos 44 minutos, Marcelo Lomba fez uma defesa espetacular. Claudinho deu passe de calcanhar e deixou Raul na cara do goleiro colorado. Mas, Lomba cresceu, caiu no canto e fez a defesa no chute do volante.

Um minuto depois, mais uma grande defesa de Lomba. Bruno Tubarão fez jogada pela esquerda e bateu cruzado. O goleiro do Inter defendeu e Cuesta afastou em seguida.

Com a vitória, o Internacional segue na liderança, com 65 pontos conquistados. O Colorado tem cinco a mais que o vice-líder Atlético-MG.

Edenilson comemorando gol marcado pelo Internacional na partida contra o RB Bragantino pelo Brasileirão Ricardo Duarte/SC Internacional

Internacional 2 x 1 RB Bragantino

GOLS: Patrick e Edenilson (Internacional); Helinho (RB Bragantino)

INTERNACIONAL: Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Lindoso), Caio Vidal (Marcos Guilherme), Edenilson, Praxedes (Johnny) e Patrick (Leandro Fernández); Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga

RB BRAGANTINO: Cleiton; Weverton, Léo Ortiz, Ligger e Edimar (Weverson); Ricardo Ryller (Ramires), Raul e Claudinho; Artur (Cuello), Helinho (Bruno Tubarão) e Ytalo (Hurtado). Técnico: Mauricio Barbieri

Internacional chegou à 9ª vitória seguida no Brasileirão

Internacional bateu o recorde de vitórias seguidas nos pontos corridos

Internacional não perdeu no Brasileirão em 2021

RB Bragantino perdeu a 1ª partida em 2021

RB Bragantino perdeu invencibilidade de 6 partidas

Classificação

– Internacional: 1º colocado, com 65 pontos

– RB Bragantino: 13º colocado, com 44 pontos

Próximos jogos

Veja quando as equipes voltam a campo pelo Brasileirão:

*horário de Brasília