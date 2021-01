Inter dispara e São Paulo despenca forte em projeção de título do Brasileiro; veja as chances

A goleada por 5 a 1 do Internacional sobre o São Paulo, na última quarta-feira, causou uma verdadeira revolução nas previsões de título do Campeonato Brasileiro.

Segundo o FiveThirtyEight, site parceiro da ESPN que calcula as chances de cada clube na Série A de acordo com uma série de algoritmos, a projeção de título do Tricolor despencou de maneira vertiginosa, enquanto o Colorado cresceu de forma notável.

No caso do São Paulo, a equipe chegou a ter 52% de chance de título em 26 de dezembro de 2020, após a vitória sobre o Fluminense.

Agora, depois de cinco partidas sem vencer, com três derrotas no caminho, a probabilidade são-paulina caiu para apenas 13%.

O Internacional, por sua vez, está em situação totalmente oposta.

Com o triunfo no Morumbi, o Colorado somou sua 7ª vitória consecutiva, e agora aparece com 39% de chance de título.

O Atlético-MG, por sua vez, aparece com 16% de probabilidade depois do empate por 1 a 1 com o Grêmio, também na quarta-feira.

Por fim, o Imortal é quem tem a menor possibilidade de ser campeão: só 2%.

Vale salientar que Flamengo, com 24% de chance, e Palmeiras, com 6%, ainda jogam nesta quinta-feira.

Os rivais se encontram às 19h (de Brasília), no Mané Garrincha, pelo complemento da 31ª rodada do Brasileirão.

CONFIRA AS CHANCES