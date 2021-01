Inter dispara e tem 75% de chances de ser campeão brasileiro

A vitória do Internacional no Grenal 429 fez com que o time de Abel Braga abrisse vantagem de quatro pontos em relação ao vice-líder, São Paulo. Assim, as chances de o Colorado confirmar o título do Campeonato Brasileiro aumentaram significativamente. De acordo com o site especializado, Infobola, do matemático Tristão Garcia, os gaúchos têm 75% de chance de levantar a taça.

Se o Tricolor Paulista já teve a faca e o queijo na mão para conquistar o Brasileirão, agora é com o Inter. Faltando apenas seis rodadas, o time está com uma vantagem enorme. Quem tem mais chances de acabar com os planos dos colorados é justamente o time do Morumbi, líder até duas rodadas atrás.



Foto: Divulgação/Internacional

O São Paulo tem 10% de chance, seguido por Atlético-MG, com 7% e Flamengo, com 6%. Palmeiras e Grêmio seguem na briga, mas com apenas 1% para cada. Entretanto, algo que pode movimentar a disputa e os números, é o fato de que, com exceção do Tricolor Paulista e do Inter, os outros quatro times têm uma partida a menos.